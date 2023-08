¿Quién debe pagar la multa si uno de los pasajeros no lleva el cinturón abrochado en el coche?

El cinturón de seguridad en el coche es uno de los elementos que más vidas salva. Este elemento está diseñado para mantener bien sujetos a los ocupantes del vehículo y evitar que, en caso de accidente, salgan despedidos hacia delante o se golpeen con alguno de los objetos del automóvil.

La utilización de este elemento es obligatoria desde 1975 para los asientos delanteros y 1992 para los traseros. Así lo recoge el Reglamento General de Circulación en su artículo 117: "El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas". El uso de este no será necesario en aquellas situaciones donde se vaya a realizar la maniobra de estacionamiento.

Cinturón de seguridad | Centímetros Cúbicos

Existe una creencia de que, en caso de que alguno de los pasajeros del vehículo no llevase el cinturón correctamente abrochado, la multa sería para el conductor. Algo que es rotundamente incierto. No obstante, sí que es cierto que es responsabilidad de la persona al volante garantizar que todos y cada uno de los ocupantes del vehículo cumplan con las normas de seguridad vial.

En caso de que esto ocurra, la persona que recibirá la multa de 200 euros por incumplir la ley será quien no llevase el cinturón de seguridad puesto. El Reglamento de Circulación también esclarece lo siguiente: "la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción".

Las únicas personas exentas de abonar la cuantiosa multa serán los menores de edad. Y no porque no se les vaya a penalizar, si no porque serán sus padres o tutores legales los que respondan económicamente al descuido del joven. Por lo tanto, si quieres estar seguro en el coche y evitarte una sanción deberás llevar el cinturón de seguridad siempre abrochado y de forma correcta.