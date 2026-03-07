Test a fondo DS Nº8: parte SUV, parte berlina, siempre en modo premium

DS Automobiles está entrando en una nueva era. Ha restructurado su gama y el primero en estrenar nueva denominación es el número 4. Un SUV compacto con una alta calidad, confort en marcha muy bueno y motores con tecnología híbrida, hibrida enchufable y eléctrica.

El segundo modelo de la nueva era de DS es el Número 8. Un coche que llega con un diseño que mezcla líneas SUV y berlina, pero buscando su propio hueco. Porque, además, llega con versiones eléctricas que prometen autonomías de récord.

DS Nº8 | motor.atresmedia.com

Estéticamente, DS ha dotado al Nº8 de una elegancia sublime. Un frontal con una nueva firma lumínica con tecnología LED matricial, estrenando en la parte delantera la parrilla DS LUMINASCREEN, que se ilumina y anima con láminas de luz. Y el logotipo de la marca, para dar la bienvenida a su conductor.

De lateral, tiene una silueta estilizada, con llantas que pueden llegar a ser de 21 pulgadas. La parte trasera impresiona, con unos pilotos alargados que caen hacia la parte baja de los extremos.

DS Nº8 | motor.atresmedia.com

Dentro vemos líneas cuidadas y materiales de alta calidad, pero también mucha tecnología. Destaca la pantalla central táctil con retroiluminación trasera de 16", con conectividad con los móviles..

El panel de instrumentos tiene un tamaño de 10,25 pulgadas, una medida adecuada para contar con tu propio concierto a bordo, con un sistema de audio Focal 3D que suena de maravilla. Además, el volante tiene una curiosa configuración de sus radios, que están en forma de X.

DS Nº8 | motor.atresmedia.com

Es un coche grande, de 4,82 metros de largo, por tanto, dentro tenemos mucho espacio para los ocupantes. Pero no es lo más destacable, ya que el maletero es uno de los más grandes del mercado: 620 litros con todas las plazas en su sitio.

Trae mucho confort en marcha, tecnología innovadora, alta calidad de materiales y un diseño muy sofisticado. Aunque lo más impresionante es lo que lo mueve.

DS Nº8 | motor.atresmedia.com

Y es que el DS Número 8 llega solo con tecnología eléctrica, bajo la plataforma del Grupo Stellantis que le permite incorporar uno o dos motores, hasta una potencia de 375 CV; junto a dos tipos de batería, con 74 y 97,2 kWh de capacidad. Esta última le permite recorrer hasta 750 km, una de las cifras más altas del mercado.

Hemos probado la variante Long Range de 245 CV y batería de 97,2 kWh. Y aquí ya contamos con una autonomía muy buena, de no menos de 650 km reales según y cómo, por lo que nos permite realizar viajes con mucha tranquilidad.

DS Nº8 | motor.atresmedia.com

Es una pasada conducirlo, pero en un sentido diferente. Con el DS Nº 8 disfrutas de cada kilómetro porque no se escucha nada, está muy bien aislado y tienes esa atmósfera premium que mola mucho. Esta claramente enfocado al confort en marcha, y mucha culpa de ello la tiene su suspensión adaptativa DS Active Scan.

Esta suspensión modifica la dureza de los amortiguadores en función de los datos que recogen una cámara delantera y varios acelerómetros que lleva incorporados. Lo que se traduce en filtrar las irregularidades del terreno de una forma espectacular.