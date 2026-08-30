Qué hay que hacer para conducir un Ferrari por solo 3.200 euros al año

La compra compartida de vehículos de lujo comienza a ganar terreno como una alternativa para quienes quieren disfrutar de un deportivo sin asumir el coste de ser su único propietario. Este modelo, conocido como copropiedad, permite que varias personas adquieran un mismo coche y repartan tanto los gastos como los días de uso a lo largo del año. Una de las empresas que ya ofrece este servicio es la japonesa Rendezvous.

Entre los modelos disponibles figura un Ferrari 360 Modena, que puede utilizarse 50 días al año por unos 3.200 euros anuales. Esa cuota incluye el seguro, el mantenimiento, el aparcamiento y la depreciación del vehículo. El tiempo de uso depende de la aportación económica realizada y del modelo elegido, de forma que los usuarios solo pagan por el periodo en el que realmente disfrutan del coche.

Este sistema está despertando un creciente interés, especialmente entre la generación Z, al ofrecer una forma más asequible de acceder a vehículos de alta gama. Además, diversos estudios apuntan a que muchos propietarios de un Ferrari lo utilizan menos de 50 días al año, por lo que la copropiedad puede resultar una opción lógica para quienes recurren al transporte público en su día a día y solo necesitan un deportivo para vacaciones, escapadas o eventos puntuales.