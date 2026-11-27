Hay una pregunta que puede cambiar por completo la elección de tu próximo coche: ¿y si por el presupuesto que habías reservado para un SUV urbano pudieras acceder a otro considerablemente más grande? Es precisamente lo que plantea el MG HS, un modelo que aparece anunciado desde 20.075 euros en plataformas de comparación de precios y que, sobre el papel, puede competir económicamente con vehículos de una categoría inferior.

La cifra resulta especialmente llamativa porque no estamos hablando de un coche pequeño. El MG HS mide aproximadamente 4,67 metros de longitud, dispone de cinco plazas y ofrece un maletero de 507 litros en su versión de gasolina. Son dimensiones propias de un SUV familiar, pensado para quienes necesitan espacio sin dar el salto a vehículos de siete plazas.

Pero hay una diferencia importante entre encontrar un precio anunciado y poder comprar efectivamente un coche por esa cantidad. Y en este caso merece la pena detenerse precisamente ahí.

MG HS | MG

Un SUV familiar por el precio de uno urbano

La oferta de 20.075 euros corresponde al MG HS de gasolina, cuya tarifa de referencia aparece situada en 29.990 euros en el comparador consultado. La diferencia anunciada se aproxima, por tanto, a los 10.000 euros. Es un descuento suficientemente importante como para llamar la atención de cualquier comprador que esté considerando un Dacia Duster, un MG ZS o incluso un utilitario especialmente equipado.

Sin embargo, no hemos podido confirmar mediante una oferta oficial completa que esos 20.075 euros puedan conseguirse sin financiar, entregar otro vehículo o cumplir condiciones comerciales adicionales. Por eso, la cifra debe entenderse como un precio promocional anunciado, no como una cantidad final garantizada para cualquier comprador.

La versión de gasolina incorpora un motor 1.5 turbo de 170 CV, disponible con cambio manual o automático de doble embrague según configuración. Es una propuesta distinta de las versiones Hybrid+ e híbrida enchufable: no necesita recarga eléctrica, pero tampoco dispone de las ventajas medioambientales de las variantes electrificadas.

En el interior, el HS apuesta por una presentación moderna, con instrumentación digital y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas. Su principal argumento, no obstante, es el espacio disponible para pasajeros y equipaje. De hecho, ya hemos analizado qué conviene saber antes de comprar un MG HS, porque el precio no es el único factor que debería decidir una operación de este tipo.

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La verdadera comparación no está en el tamaño, sino en la factura

Imaginemos que tienes unos 22.000 euros de presupuesto y estás buscando un SUV pequeño. El MG HS puede parecer una alternativa irresistible por su tamaño, potencia y capacidad de carga. Pero para saber si realmente sale más barato hay que pedir al concesionario dos presupuestos: uno al contado y otro financiado, ambos con todos los gastos incluidos.

En el segundo deben aparecer la entrada, el importe financiado, las cuotas, el tipo de interés, las comisiones, los productos vinculados y el coste total de la operación. Si existe una bonificación por entregar un coche usado, también habrá que descontar el valor de ese vehículo de la supuesta ventaja económica.

Hay otro detalle que no conviene pasar por alto: las promociones de MG pueden variar considerablemente entre motorizaciones. El HS Hybrid+ y el híbrido enchufable tienen precios y condiciones diferentes, por lo que no sería correcto atribuirles automáticamente el descuento anunciado para el gasolina.

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Además, un SUV de 4,67 metros no siempre es mejor compra que uno pequeño. Puede ofrecer mayor comodidad en viajes y un maletero más aprovechable, pero también exige más espacio para aparcar y puede tener gastos de uso superiores. Si el coche va a utilizarse principalmente en ciudad, esas diferencias importan.

La alternativa más lógica dentro de la propia marca es el MG ZS Hybrid+, que recientemente ha recibido mejoras y ofrece etiqueta ECO. El HS de gasolina juega la carta contraria: más tamaño y una mecánica convencional.

La conclusión es que el MG HS merece entrar en cualquier lista de SUV familiares asequibles. Pero su gran oportunidad no está demostrada únicamente por los 20.075 euros del anuncio. Estará en el presupuesto final que consiga el comprador. Si esa cifra se aproxima a la promocionada y las condiciones son razonables, entonces sí puede convertirse en una de las alternativas más interesantes para quien necesita un coche grande sin pagar lo habitual por uno.