Uno de los grandes problemas de buscar un coche eléctrico barato es que el precio que aparece en los anuncios rara vez coincide con el dinero que tenemos que desembolsar para comprarlo. Entre las subvenciones públicas, los certificados de ahorro energético y los descuentos por financiación, resulta difícil saber cuánto cuesta realmente un automóvil. Sin embargo, el Leapmotor T03 ya se puede encontrar por menos de 17.000 euros al contado en concesionarios españoles, una cifra que empieza a acercarse peligrosamente a la de muchos utilitarios de gasolina.

Leapmotor T03 | Leapmotor

Un coche eléctrico que no necesita las ayudas del Gobierno

Con el presupuesto del Plan Auto+ de 2026 prácticamente agotado y la incertidumbre sobre los fondos disponibles para 2027, conocer el precio de los coches eléctricos sin subvenciones resulta especialmente importante.

La propia Leapmotor anuncia su T03 desde 13.300 euros, una cantidad que resulta de descontar 3.375 euros correspondientes a las ayudas públicas y otros 900 euros por la comercialización de certificados de ahorro energético. Sin estos dos incentivos, el precio de referencia de la promoción ascendería a 17.575 euros.

Sin embargo, algunos concesionarios españoles anuncian unidades por 16.990 euros al contado, e incluso por 16.590 euros. Son ofertas concretas de vehículos disponibles en stock, pero ilustran hasta qué punto este eléctrico chino puede resultar competitivo sin recurrir necesariamente a los descuentos asociados a la contratación de un préstamo.

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265 kilómetros de autonomía en un coche de apenas 3,6 metros

El Leapmotor T03 no pretende ser un coche eléctrico con el que recorrer España de punta a punta. Su planteamiento consiste precisamente en prescindir de aquello que muchos conductores no necesitan en su día a día, empezando por una batería de grandes dimensiones que dispararía su precio.

Cuenta con una batería de 37,3 kWh de capacidad y un motor eléctrico de 95 CV de potencia. Con esta configuración homologa 265 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP, una cifra que asciende hasta los 395 kilómetros en condiciones de circulación urbana según el fabricante.

Para alguien que recorre diariamente 30 o 40 kilómetros entre el trabajo, el colegio de los niños y el supermercado, disponer de una autonomía de este tipo puede resultar más que suficiente. Además, con solo 3,62 metros de longitud, resulta especialmente práctico para aparcar en calles estrechas y plazas de garaje pequeñas.

Su principal limitación para viajar está en la potencia de recarga rápida, que se queda en 45 kW. Necesita alrededor de 36 minutos para pasar del 30% al 80% de batería. Tampoco es un coche especialmente prestacional, aunque sus 130 km/h de velocidad máxima le permiten circular por autovía.

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Un coche barato, pero no precisamente básico

Uno de los aspectos más llamativos del Leapmotor T03 es su equipamiento de serie. A pesar de su precio, dispone de instrumentación digital, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cámara de visión trasera y conectividad mediante una aplicación móvil.

A ello hay que añadir elementos como el control de crucero adaptativo, el detector de vehículos en el ángulo muerto, el asistente de mantenimiento de carril o el sistema de frenado automático de emergencia. No hace tantos años, encontrar algunos de estos elementos en un coche de menos de 20.000 euros era bastante complicado.

Leapmotor, además, cuenta con el respaldo de Stellantis para su expansión internacional. El grupo automovilístico responsable de marcas como Peugeot, Citroën, Opel o Fiat es socio de la compañía china, algo especialmente relevante a la hora de valorar su implantación comercial y su red de asistencia en Europa.

Probablemente, el mayor atractivo del T03 no sea exclusivamente su precio, sino lo que representa. Si disponemos de una plaza de garaje donde recargarlo y nuestros desplazamientos son fundamentalmente urbanos, empieza a ser posible plantearse la compra de un eléctrico sin asumir un sobrecoste especialmente elevado frente a un coche de gasolina. Y, sobre todo, sin tener que hacer depender nuestra decisión de que todavía quede dinero en una partida presupuestaria del Gobierno.