¿Por qué tu seguro de coche puede dispararse este año? La media sube un 7,45 %, pero hay trampa. Mientras el seguro a terceros baja hasta los 503,01 euros y el ampliado a 566,89, el todo riesgo sin franquicia alcanza los 3.165,91 euros. Es esa modalidad la que empuja todo hacia arriba.

Además, la inflación y el coste de reparar siniestros presionan las tarifas. Pero tu factura final depende de tu perfil. Si eres joven o tienes poca antigüedad de carné, pagarás más por el riesgo estimado. Tu código postal también cuenta: la compañía evalúa los robos, accidentes y costes de reparación de tu zona.

¿Tienes un híbrido o un eléctrico? Reparar la batería de tracción, los sensores o la electrónica de potencia puede encarecer los siniestros. Y cuidado con la letra pequeña. Pagar por fracciones puede salir más caro que el recibo anual. No te fíes de las medias generales.

Recuerda revisar el contrato antes de renovar y declarar siempre al conductor habitual real para evitar problemas en tu póliza.