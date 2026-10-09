El MG ZS ya era uno de los SUV híbridos más baratos con 196 CV. Ahora mejora justo lo que podía hacerte dudar de comprarlo

Hay coches que necesitan más potencia, más autonomía o un precio más bajo para seguir siendo competitivos. El MG ZS Hybrid+, sin embargo, ya tenía resueltos buena parte de esos argumentos: ofrece 196 CV, cambio automático, etiqueta ECO y un precio que sigue situándolo entre los SUV híbridos más asequibles del mercado.

Así que MG ha decidido tocar otra cosa. Para su actualización de 2027 no ha perseguido una cifra de potencia mayor, sino que ha trabajado precisamente en uno de esos apartados que pueden separar a un coche barato de otro que simplemente tiene un buen precio: el refinamiento.

El renovado MG ZS ya está a la venta en España y llega con cambios en su sistema híbrido, nuevos materiales para el habitáculo y más equipamiento. Una evolución especialmente interesante teniendo en cuenta que el ZS se ha convertido en uno de los modelos que más ha contribuido al crecimiento de MG en nuestro mercado y en uno de los SUV con mejor relación entre precio, equipamiento y mecánica híbrida.

MG ZS Hybrid+ | MG

Los 196 CV no cambian, pero sí la forma de entregarlos

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La gran novedad mecánica está en el conocido sistema Hybrid+. MG mantiene la combinación de un motor de gasolina atmosférico de cuatro cilindros y 1,5 litros con una máquina eléctrica y una batería de 1,83 kWh. La potencia conjunta continúa siendo de 196 CV y tampoco cambia la transmisión automática de tres velocidades ni la tracción delantera.

Sobre el papel, por tanto, podría parecer exactamente el mismo coche. Pero MG ha introducido modificaciones en el motor eléctrico de tracción y el generador con un objetivo diferente: conseguir que el sistema híbrido responda de forma más inmediata y pueda mantener mejor sus prestaciones.

La marca también asegura haber conseguido reducir los ruidos y las vibraciones. El resultado debería ser una conducción más suave y una aceleración más enérgica cuando se demanda potencia, algo especialmente interesante en incorporaciones o adelantamientos.

Es una mejora importante en un coche que ya destacaba precisamente por las prestaciones de su sistema híbrido. Cuando llegó al mercado, el MG ZS Hybrid+ sorprendió combinando sus 196 CV con un precio de poco más de 20.000 euros, una propuesta poco habitual entre los híbridos convencionales.

MG ZS Hybrid+ | MG

MG también quiere que parezca un coche menos barato por dentro

La segunda parte de la actualización está en el habitáculo. Las versiones Standard, Comfort y Business del híbrido estrenan una nueva tapicería de tela negra, mientras que el acabado Luxury recibe una combinación de aspecto más cuidado que mezcla materiales de estilo cuero y ante.

También aumenta el equipamiento. Las versiones Comfort y Business incorporan ahora cámara de visión de 360 grados y cargador inalámbrico para el teléfono móvil, mientras que el Luxury añade elementos poco habituales hace no demasiado tiempo en un SUV de esta categoría, como portón trasero eléctrico y techo solar panorámico practicable.

No supone una revolución, pero sí ataca precisamente uno de los puntos en los que resulta más sencillo distinguir un producto diseñado para competir únicamente por precio de otro que intenta acercarse a modelos más caros.

MG ZS | Europa Press

Desde 20.340 euros con motor híbrido

MG mantiene además una versión de gasolina más sencilla. Utiliza un motor atmosférico 1.5 de 116 CV y 148 Nm, asociado a una caja de cambios manual de cinco velocidades. Su precio promocionado arranca en 14.990 euros.

La opción más interesante sigue siendo, no obstante, el Hybrid+. La marca anuncia el renovado ZS híbrido desde 20.340 euros con promociones y descuentos, aunque su tarifa sin aplicar esas campañas parte de 23.198 euros para el acabado Standard.

Y ahí está probablemente la verdadera clave de esta actualización. MG no necesitaba convertir al ZS en un SUV más potente. Con 196 CV ya estaba muy por encima de lo habitual por este precio. Lo que necesitaba era conseguir que la experiencia al volante y la sensación del habitáculo estuvieran un poco más cerca de lo que prometen sus cifras.

Para quien esté buscando ahora un SUV híbrido, automático, con etiqueta ECO y un presupuesto en el entorno de los 20.000 euros, el ZS no cambia su fórmula. Simplemente intenta eliminar algunas de las razones que podían hacerte mirar hacia alternativas más caras.