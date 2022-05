¿Me pueden multar por guardar un sitio de aparcamiento?

Más información Europa propone un nuevo impuesto para el combustible pero… no para todos los conductores

Lo sabemos nosotros, y lo sabe cualquier conductor que tenga que circular de manera habitual por zonas en las que el volumen y la circulación de coches sean importantes: en ocasiones, encontrar un lugar en el que estacionar correctamente nuestro coche puede convertirse en algo así como una tarea imposible que, además, consume nuestro tiempo, el combustible de nuestro coche y, sobre todo, nuestra paciencia.

Este problema, además, se está agravando en la actualidad por varios motivos: uno es el mayor tamaño de nuestros coches, que actualmente son sensiblemente más grandes de lo que eran hace años, y otro es la eliminación progresiva tanto de zonas de circulación de vehículos como de zonas de estacionamiento, reduciendo por tanto el número de plazas disponibles lo que obliga a muchos conductores a agudizar su ingenio para conseguir aparcar su coche.

[h3]¿Está permitido guardar o reservar una plaza de aparcamiento?[/h3]

Muchos conductores, generalmente con la ayuda de alguien más, deciden arriesgarse y guardar una plaza de aparcamiento en caso de encontrar un hueco y no estar en el coche en ese mismo momento. Otros conductores, directamente, deciden estacionar de manera que se ocupan dos plazas de aparcamiento para así “guardarse” una plaza para otro coche. ¿Está eso permitido?

La respuesta es que no, aunque no existe ninguna ley o norma que prohíba expresamente. Eso sí, atendiendo a la ley de Tráfico, se especifica que “los peatones no podrán permanecer detenidos en el arcén ni en la calzada, ni aunque sea a la espera de un vehículo”. Esto supone una prohibición implícita a quedarse quietos en una plaza de estacionamiento reservada para un vehículo a motor. No cumplir con esto supone además poder recibir una multa de hasta 80€.

En el caso de que un vehículo estacione de manera que intente cubrir el mayor espacio posible para reservarlo estaríamos hablando de un estacionamiento indebido que está sancionado con 200€ de multa. En ese caso, además, nos arriesgamos a que acuda la grúa municipal y se lleve nuestro coche al depósito, teniendo que hacernos cargo también del coste añadido.

