El truco de los conductores profesionales para no dormirse en carreteras rectas

Recorrer decenas de kilómetros en una recta sin curvas parece tranquilo, pero la monotonía del paisaje invita al cerebro a relajarse. ¡La monotonía en carreteras rectas es una trampa mortal y podrías entrar en la hipnosis de la carretera sin darte cuenta!

Con poca estimulación, el cerebro se pone en piloto automático y recorres kilómetros sin recordar nada. La fatiga provoca entre el veinte y el treinta por ciento de los siniestros de tráfico, sobre todo de madrugada y tras comer. Si sufres parpadeos, bostezos o correcciones bruscas, abrir la ventanilla o tomar café no te salvará.

La única solución real es parar. Duerme al menos siete horas antes de salir, evita comidas copiosas y no viajes a horas de sueño. Durante el trayecto, para cada dos horas o doscientos kilómetros y descansa de veinte a treinta minutos fuera del coche. Mantén el habitáculo fresco, cuida tu postura y varía la mirada entre la carretera, retrovisores y cuadro. Aunque los avisadores de fatiga te alerten, jamás pares en el arcén: busca un área de servicio segura.

Aplica siempre estos consejos profesionales para planificar tus paradas y garantizar un trayecto seguro.