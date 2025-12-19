Estas serán las dos autopistas clave que serán gratuitas a partir de 2026

Miles de conductores están de enhorabuena para 2026 porque las autopistas por las que suelen circular dejarán de tener peajes. El ahorro será considerable y confirma la tendencia a la gratuidad de las carreteras, que deberá continuar durante la próxima década hasta que el país se libere de esos pagos tan incómodos y que interrumpen el trayecto.

Empezamos por la AP-7 en su Circunvalación de Alicante. El Ministerio de Transportes ya aplicó una bonificación del 100% a esta carretera, pero se acabará el 15 de febrero. Al día siguiente, volverá a ser de pago. Sin embargo, en los planes del Gobierno está recuperar la gratuidad de esta carretera, y de forma de definitiva, durante 2026. Ojalá que lo hagan antes del verano, porque ese tramo de la AP-7 es de los más transitados por quienes acuden al sol y la playa de Alicante y alrededores. Va a suponer un alivio económico para los conductores y, al mismo tiempo, un duro golpe para la recaudación para el mantenimiento de la propia autopista.

Autopista AP68 en Magallon | Agencia

Conexión vasco-aragonesa

Nos vamos del sur hacia el norte para hablar de la AP-68, que conecta Bilbao con Zaragoza. Esta autopista quitará del todo sus peajes y será completamente gratuita a partir de noviembre de 2026, cuando finaliza el contrato de concesión privada. En 2013, se calculó que más de 11.200 vehículos transitaban por esta carretera diariamente. Teniendo en cuenta el incremento del tráfico, hay que añadirle otro par de miles.

2029 es un año muy esperado por los madrileños porque a partir de entonces será gratuita una de las autopistas con más afluencia de vehículos en todo el país, la AP-6, y sus ramales AP-61 y AP-51, todas ellas dentro de la Comunidad de Madrid y regiones cercanas. La entrada y la salida de la capital, trayecto muy recurrente ya no supondrá un impuesto económico.

Hasta 2074

Habrá que esperar a la quinta década del siglo para que acabe la concesión privada y poder acceder a la gratuidad de la AP-46 (Alto de Pedrizas-Málaga), AP-7 (Málaga a Estepona, y Alicante a Cartagena), la AP-9 (Ferrol a la frontera con Portugal), o la AP-66 (Campomanes a León). Ya en la sexta década, ocurrirá lo mismo con el tramo entre Estepona y Guadiaro de la AP-7, y AP-71 (León-Astorga).

El peor panorama está en Galicia, porque la conceción de la AP-53 que liga Santiago de Compostela con Alto de Santo Domingo no acaba hasta 2074. Claro que el Gobierno podría llegar a acuerdos para acelerar estos procesos y avanzar en la intención de liberar España de peajes.