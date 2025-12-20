El Gobierno aboga por impulsar flotas verdes de empresa en la revisión del CO2 en coches

"Tenemos que conseguir que las flotas verdes lleguen a las empresas. Queremos conseguir también que los vehículos más pequeños sean accesibles y que sean a precios democráticos, es decir, que sean accesibles a todos los ciudadanos y creemos que en eso hay todavía campo por hacer", dijo Aagesen a su llegada a un consejo de ministros de Medioambiente de la UE.

La Comisión Europea presentará una propuesta para aliviar al sector del motor, que sufre por los aranceles de EE.UU. y la competencia de los coches eléctricos chinos, en la que se eliminará el veto al motor de combustión en 2035 y planteará que se puedan vender aún un 10 % de coches que emitan CO2, según los borradores previos.

Tubo de escape | Centímetros Cúbicos

El presidente español, Pedro Sánchez, envió la pasada semana una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que se situaba en las posturas más ecologistas en todos los debates abiertos en torno a la propuesta sobre coches, incluidas las flotas verdes.

Aagesen retomó la línea de Sánchez y reiteró que el Gobierno cree que "debemos seguir con esa hoja de ruta que se trazó con el fin de la comercialización de vehículos de combustión en el año 2035 por responsabilidad de cara a la reducción de emisiones" y porque "es una oportunidad para esas inversiones que están haciendo que la industria tenga señales concretas y claras".

"Pero las señales tienen que ser claras y contundentes. No tenemos todavía claridad de cuál es la decisión final que se va a tomar. Pero insisto, todavía queda camino por delante. Creemos que es importante cumplir los compromisos que se han definido para dar estabilidad a los inversores y también a la ciudadanía", agregó.

Cargador Rheinmetall | Rheinmetall

Respecto al balance medioambiental del año, desde el prisma comunitario, Aagesen dijo en el último consejo ministerial del año en Bruselas que ha sido "un año intenso, geopolíticamente muy complicado, pero que Europa ha seguido unida en los vamos a decir grandes decisiones que hemos tenido que tomar".

"Para mí, el balance más positivo es que aquí, hace escasos tres meses conseguimos aunar ese compromiso de reducción del 90 % en el año 2040. Yo creo que esa es la señal más clara que tenemos que dar a todos los ciudadanos, que apostamos por la Agenda verde, que apostamos por estar mejor preparados ante el mayor riesgo de esta década, que es el cambio climático", concluyó.