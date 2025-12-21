Este superdeportivo ha costado más de 23 millones de euros y fue firmado por Michael Schumacher

Un salón lleno de gente sentadita en sus sillas, impaciente, con trajes carísimos, dispuesta a hacer una compra al alcance de un minimísimo porcentaje de la sociedad mundial, y un perfectamente acicalado empleado de una de las casas de subastas más prestigiosas del mundo Sotheby’s, comienza a soltar los productos de la puja. Los millones se van gastando y el tiempo pasando. Muchos esperan a que llegue el plato fuerte de la noche, aquel por el que han estado callados el resto de la velada, guardando todo su dinero. Es un McLaren F1 con la firma de Michael Schumacher en el umbral de una de las puertas.

Entonces, las cifras empiezan a volar, cada vez con más dígitos. Hasta que el pez más gordo, como de costumbre, gana. 23,29 millones de euros fue lo que desembolsó el vencedor de la puja por uno de los coches más valiosos jamás subastados. Al margen de la firma de Schumacher, hay suficientes motivos para justificar el coste de este superdeportivo de McLaren.

McLaren F1 1994 Schumacher | Sotheby's

Nace en 1994

El coche fue un encargo de la familia real de Brunei para su amplia colección de coches de alta gama, y se produjo en la fábrica de Woking hasta su finalización en 1994. Es uno de los 64 McLaren F1 fabricados en toda la historia que pueden circular por carretera. Es decir, se trata de un vehículo mega exclusivo, y esa condición se paga, y caro.

Desde su nacimiento en 1994, el coche ha pasado por diferentes manos. Desde Brunei regresó a Reino Unido para incorporarse a las propriedades de David Clark, antiguo director de McLaren Cars. Más tarde acabaría en Nueva York y California engrosando la lista de adquisiciones de importantes coleccionistas.

McLaren F1 1994 Schumacher | Sotheby's

Reconstrucción de medio millón

En 2006, este McLaren F1 ya sumana 5.188 kilómetros y, entonces, lo compró otro coleccionista con una intención, hacer de este coche exclusivo algo todavía más especial. Para eso, lo mandó de vuelta a Woking e invirtió medio millón de euros para cambiar su tono amarillo titanio original por el color blanco, y para que se le incorporase el High Downforce Kit (que incluía modificaciones estéticas) que hasta entonces solo poseían 7 de las 64 unidades de este modelo. Es decir, su exclusividad aumento considetablemente.

McLaren tenía una sorpresa guardada para el dueño de este coche. A la firma de Michael Schumacher se uniría la de Lewis Hamilton, entonces un rookie sin títulos. Pero en la actualidad, este McLaren F1 contiene las firmas de los dos pilotos con más Mundiales de Fórmula 1 de la historia, ambos empatados a 7. Ahora le pregunto a usted si pagaría más de 23 millones por esta joya del automovilismo.