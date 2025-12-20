Así es el cambio radical de Mercedes para abaratar reparaciones que debería ser copiado por todas las marcas

A quién no se le ha roto un faro del coche. Porque te traicionan las columnas del parking, que parecen que se mueven solas, porque tu coche estaba aparcado y alguien lo ha acaricidado, o porque una piedra ha decidido saltar hacia una de las partes más frágiles del vehículo. Y cuando se ve el desperfecto, entran los sudores fríos pensando en lo que va a costar el repuesto, especialmente el de algunas marcas de mayor gama. Pues bien, para que el disgusto no sea tanto para sus conductores, Mercedes aplicará una nueva metodología en la producción de sus faros.

El cambio es bastante sencillo. Hasta ahora, las distintas partes que componen un faro están soldadas con un pegamento ultrafuerte, creando un conjunto que, si se desea sustituir, tiene que ser al completo. Vamos, no se puede separar pieza por pieza para modificar únicamente la que ha sido dañada.

Mercedes CLA | Mercedes-Benz

Programa de reciclaje

Sin embargo, Mercedes dejará de pegar las partes de sus faros, las unirá con tornillos. Esto hará posible que se pueda desatornillar, extraer solo la pieza dañada y cambiarla por una nueva. Esta novedad tan simple ahorrará bastante dinero en repuestos a los conductores de la famosa marca alemana.

Aunque el objetivo no es solo evitar disgustos a los clientes. La transformación de soldaduras en tornillos se enmarca dentro del programa Tomorrow XX de Mercedes, enfocado a mejorar la sostenibilidad de sus modelos. Los componentes de un faro son de materiales diferentes y, al no poder separarlos, provocaba que esta parte de los coches no pudiera reciclarse. Por tanto, al sí poder dividirse, cada una de las piezas podrá reciclarse como y donde le corresponde. En definitiva, se trata de un cambio hacia la eficiencia de la sostenibilidad del vehículo.

Mercedes CLA híbrido | Mercedes CLA híbrido

Investigación en sostenibilidad

La lucha de Mercedes por cuidar el medio ambiente va mucho más allá y el próximo CLA no solo incluirá los faros con tornillos, también un depósito de 100% polipropileno reciclado para el líquido del limpia parabrisas, o parachoques con un 25% de material reciclado. Incluso la marca ya investiga cómo usar fibras de antiguos airbags para crear componentes de motores.

Todas estas innovaciones de Mercedes ayudarán a sus conductores de forma directa, en vida diaria, pero igualmente de una manera indirecta y global apostando por un mundo más sostenible. La marca alemana, como una de las referentes en la automoción europea, tiene que dar ejemplo y marcar el rumbo que sigue la industria. El reciclaje es el presente y el futuro.