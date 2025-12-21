Vuelve la feria de Retro Málaga 2026

El salón del vehículo clásico, de época y de colección Retro Málaga, se celebrará los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Un año más, todos los amantes de los vehículos clásicos y de colección del sur del país y en especial de la comunidad andaluza tienen una cita ineludible en el salón retro de Málaga por excelencia, en el que podrás encontrar exposiciones, stands de accesorios, repuestos, regalos, compra-venta de coches y motos clásicas, entre otros muchos contenidos.

¿Quieres poner a la venta tu vehículo clásico en Retro Málaga? ¿Tienes una empresa relacionada con el mundo del motor clásico y quieres participar como expositor? Escribe un e-mail ainfo@eventosmotor.com

Horarios

-Viernes 23: de 16:00 a 20:00 h.

-Sábado 24: de 10:00 a 21:00 h.

-Domingo 25: de 10:00 a 19:00 h.

Entradas

-Entrada general: 10 €. A la venta en este enlace y en taquilla durante la celebración del evento.

-Entrada combinada* Retro Málaga + Museo del Automóvil y la Moda de Málaga: 16 €. A la venta en este enlace y en taquilla durante la celebración del evento. *Con esta entrada combinada podrás disfrutar de un plan perfecto, acceder tanto a Retro Málaga como al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Dicha entrada para el Museo será válida hasta el 31.12.2026. Conserva la entrada hasta que hayas accedido tanto a Retro Málaga como al Museo.

-Entrada parking clásicos* (sólo disponible para vehículos a partir de 30 años): 7 €. Descuento disponible exclusivamente para el conductor del vehículo, el resto de ocupantes deberán adquirir una entrada general (10 €). A la venta en este enlace y en la taquilla principal del recinto durante el evento.

-Niños hasta 10 años gratis.

Corral garaje-Venta de particulares

Una cita ineludible para los amantes de los vehículos clásicos. Miles de aficionados reunidos en un mismo espacio. CORRAL GARAGE es una oportunidad única para vender tu coche o moto clásica.

Consulta en el siguiente archivo las tarifas y solicita tu inscripción escribiendo un mail a info@eventosmotor.com

Club Station-Espacio para clubes

Retro Málaga ofrece una zona denominada CLUB STATION, en la que los clubes de aficionados pueden promocionar su actividad y captar nuevos socios.

Consulta las condiciones en el siguiente archivo y solicita tu inscripción escribiendo un mail a info@eventosmotor.com