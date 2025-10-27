Lexus anuncia el LS Concept, que adelantaría las líneas del futuro buque insignia de la marca

Con una arquitectura de seis ruedas y un diseño totalmente nuevo, el LS Concept reinterpreta el significado de las siglas 'LS', que hasta hoy evocaban las palabras Luxury Sedan. La 'S' ya no significa sedan, significa 'Espacio'.

El vehículo está inspirado en el Lunar Cruiser y ha sido desarrollado junto a la agencia espacial japonesa JAXA. Su diseño ha sido trabajado por el equipo de Simon Humphries y Takeshi Nozoe, directores creativos de Lexus.

Además, el LS Concept materializa la transición de Lexus desde su parrilla Spindle Grille hacia la nueva Spindle Body, una silueta escultural en la que todo el cuerpo del vehículo expresa movimiento y tensión dinámica.