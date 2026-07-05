Fin de semana de carreras en el TCR con Geely y ruta con su Starray EM-i

Hemos vivido un fin de semana frenético en el TCR World Tour que se celebra en el Circuito Ricardo Tormo, un viaje apasionante viaje desde Las Rozas, Madrid, con la flota de Geely.

Un trayecto de aproximadamente unos 360 kilómetros a bordo el Geely Starray EM-i, un nuevo SUV de tamaño medio recién aterrizado de China, que no podía tener una mejor puesta de largo en nuestro país. Con tecnología híbrida enchufable, tiene dos tipos de batería: una de 18,4 kWh, con 83 kilómetros de autonomía; y otra de 29,8 kWh con 136.

Pero lo realmente interesante de este modelo es que promete ser capaz de recorrer más de mil kilómetros combinando la energía de la batería y combustible. Y eso lo hamos comprobado. Así de primeras, con una potencia de 262 CV, es ágil y con una aceleración muy fluida.

Su batería permite cargas rápidas en corriente continua y permite pasar del 30 al 80 por ciento en apenas 16 minutos. Algo que hemos comprobado en nuestra parada en la estación de carga ultrarrápida ubicada en Honrubia. Y algo más sobresaliente: el Geely Starray EM-i sí hace más de 130 kilómetros eléctricos, y suma más de 1.000 en combinada.

Ya en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, hemos vivido dos intensas jornadas, junto al equipo Geely Cyan Racing, que inicia una nueva etapa con el debut del Geely Preface TCR, que sustituye al exitoso Lynk & Co 03 TCR dentro del programa oficial de competición.

Desarrollado junto a Cyan Racing bajo normativa técnica TCR, este nuevo vehículo representa la evolución tecnológica y deportiva del grupo dentro de la categoría.

La cita valenciana se convierte en uno de los escenarios destacados del calendario internacional de turismos Que, además, celebra pruebas en Italia, Francia, Portugal, Corea del Sur, China y Macao.

Las carreras son espectaculares, hay mucha persecución, muy cerca del parachoques del otro, luchando, puerta con puerta; y eso también es lo que hace crecer este tipo de campeonato.

Y la cita valenciana comenzó de manera inmejorable para Geely porque Urrutia ha dominado la primera carrera. Una victoria que supuso volver a lo más alto del podio después de más de dos años.

En la segunda jornada desde el Pit Lane del Circuito de Ricardo Tormo, las dos últimas carreras de esta prueba, y ya cualquier detalle puede separar la victoria, de quedarse fuera del podio.

Santiago Urrutia ha sido el protagonista indiscutible del TCR en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia. El piloto uruguayo se ha convertido en el primer piloto en la historia del Campeonato en conseguir la victoria en las tres carreras disputadas durante un mismo fin de semana, consolidando además su liderato en la general.