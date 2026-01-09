El precio medio del vehículo de ocasión supera los 17.800 euros en 2025, un 6% más

La media anual de 2025 se ha situado en 17.758 euros, lo que supone un aumento del 6,1% frente a la media de 2024. A lo largo de 2025, el mercado del vehículo de ocasión ha estado marcado por una evolución irregular de los precios, con subidas sostenidas durante el primer semestre y un punto de inflexión a partir del verano.

El precio medio alcanzó su máximo anual en septiembre, con 18.201 euros, encadenando incrementos interanuales superiores al 7% durante varios meses consecutivos, para posteriormente iniciar una corrección progresiva en el último trimestre del año.

"La evolución de 2025 evidencia un mercado que comienza a estabilizarse en la recta final del año, lo que hace que el coche de ocasión siga siendo una alternativa real para el comprador", ha señalado el responsable institucional de coches.net, Marcel Blanes.

coches de ocasión | EP

Según el estudio de coches.net, el mercado de vehículos de ocasión cerró 2025 con 2,39 unidades vendidas, lo que representa un incremento del 3,3% respecto a 2024, cuando se registraron 2,31 operaciones. El crecimiento se mantuvo en la mayoría de los meses, con picos en marzo, junio y septiembre, mientras que algunos meses de primavera y finales de año mostraron ligeras caídas interanuales.

El diesel siguen siendo la motorización preferida de este mercado con 1,18 millones de modelos de ocasión en 2025, lo que representa más del 49% del total de las ventas. Le siguen los gasolina que con 891.697 unidades copa el 37,3% del total. Los híbridos, en todas sus versiones, han sumado 278.208 unidades y ya son el 11,6% de las ventas del mercado de ocasión en 2025. Los eléctricos puros de ocasión no han alcanzado las 30.000 unidades.

Los de más de 10 años fueron los ejemplares más vendidos con un total de 1,36 millones de unidades tienen más de 10 años, esto es casi un 57% del total vendido. Los coches de ocasión jóvenes han representado el 26,4% de las ventas en 2025.

Salón del Vehículo de Ocasión en Ifema Madrid | Europa Press

Volkswagen Golf, el coche de ocasión preferido en 2025

El Volkswagen Golf, un año más, ha sido el modelo más popular de este mercado en 2025 con un total de 75.948 ventas, que suponen un crecimiento del 2,8% con respecto a 2024.

Le siguen en el 'top 3' el Renault Megane (67.455 comercializaciones, un 0,6% más que en 2024) y el Seat Ibiza (65.544 unidades y un repunte del 2,2%). Mientras, el final de año ha provocado el adelantamiento del Ford Focus (+6,9%) frente al Seat León (4,7%), con 56.818 y 55.674 operaciones, respectivamente.