¿Por qué los SUV de 2026 son tan cuadrados? La estrategia de Jeep y Kia para dominar el mercado

La industria del motor se despide del año 2025 con una hoja de ruta clara para el próximo año en la que los compradores huyen de las curvas suaves. Jeep y Kia lideran una tendencia de diseños cuadrados y verticales que esconden bajo el capo la mayor apuesta por la hibridación de la década.

Jeep ha dado el campanazo con el regreso del Cherokee, que vuelve convertido en un híbrido exclusivo en un momento en que la demanda de vehículos exige que proyecten robustez sin que el consumo se dispare en ciudad. Stellantis y el grupo Hyundai-Kia han sincronizado sus lanzamientos para atacar este nicho con unas plataformas electrificadas que prometen autonomías reales por encima de los 800 kilómetros.

Jeep Grand Cherokee | Jeep

Los Jeep Cherokee y Grand Cherokee vuelven con toda su potencia

El nuevo Jeep Cherokee es el gran protagonista de este ciclo. Emplea la plataforma STLA Large de Stellantis y crece en todas sus dimensiones para ofrecer un 30% mas de capacidad de carga. Su motorización es un bloque 1.6 Turbo hibrido que genera 210 CV y 312 Nm de par. Es un SUV que logra un consumo combinado de 6,3 litros a los 100 kilómetros y se sitúa como el rival a batir para el Toyota RAV4 y el Honda CR-V con un precio de salida que ronda los 30.000 euros.

El Grand Cherokee recibe por su parte el un facelift profundo que prioriza el rendimiento mecánico en el que la gran noticia es la llegada del motor Hurricane 4 de 2.0 litros turbo. Este es una obra de ingeniería americana que entrega 324 CV y 450 Nm de par que supera en prestaciones al antiguo V6 Pentastar mientras consume un 10% menos de combustible al emplear la tecnología de inyección por chorro turbulento (TJI), una solución heredada de la competición que maximiza la combustión. Estéticamente, el frontal se vuelve mas imponente con una parrilla inspirada en el Recon EV y ópticas LED mas cuadradas.

Kia Sportage | Kia

Kia apuesta por el diseño vertical y el lujo coreano con el Sportage y el Telluride

Kia ha consolidado su lenguaje de diseño del "Opposites United" con el lanzamiento del Sportage. Este modelo abandona los faros curvos por una estética mucho mas vertical y robusta, y las versiones hibridas ganan potencia hasta alcanzar los 231 CV en el híbrido no enchufable y los 268 CV en el enchufable (PHEV). El interior se ha digitalizado por completo mediante una pantalla panorámica curva de 12.3 pulgadas que integra actualizaciones OTA y el nuevo sistema de infoentretenimiento ccNC de Kia.

Aún así, el verdadero salto cualitativo llega con el Kia Telluride. El buque insignia de la marca (en EE.UU.) se despide del motor V6 en sus versiones principales para dar paso a un potente hibrido turbo de 2.5 litros de 329 CV. Este nuevo Telluride crece en batalla y longitud para ofrecer el mayor espacio para las piernas de su categoría en la segunda fila. Su diseño recuerda a los todoterrenos de lujo británicos y tiene una capacidad de remolque de 2.500 kilos. La sensación que da es que Kia busca desplazar a las marcas premium europeas en el segmento de los siete y ocho plazas.

En resumen, el año 2026 trae una nueva identidad visual para los SUV en la que priman el estilo anguloso y la electrificación.