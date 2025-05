Con el Plan Moves puedes llevarte este eléctrico de 204 CV y 412 kilómetros de autonomía por menos de 30.000 €

No te descubrimos la pólvora si te decimos que hay coches eléctricos que son prohibitivos para el bolsillo. No obstante, con el regreso del Plan Moves III esto ha cambiado. Y es que los descuentos que ofrece esta iniciativa del Gobierno hacen mucho más fácil conseguir un EV sin tener que pagar un ojo de la cara. Y no hablamos solamente de modelos de acceso, sino también de otros muy bien dotados como es el caso del Honda e:Ny1. Tanto si nos crees como si no, te animamos a que mates la curiosidad y sigas leyendo. Nunca sabes si tienes delante de ti a tu próximo compañero de viaje.

Una autonomía que ya quisieran muchos en el segmento C

Al hablar del Honda e:Ny1 lo hacemos de un SUV pequeño catalogado dentro del segmento C como lo atestiguan sus 4,39 metros de largo, 1,58 metros de alto y 1,79 metros de ancho. Proporciones a las que hay que añadir una generosa distancia de ejes de 2,61 metros. Por lo tanto, hablamos de un coche muy espacioso por dentro capaz de acoger sin problemas a cinco personas a bordo. Eso por dentro, por fuera luce un aspecto muy afín a lo que es un 100 % eléctrico, como su frontal que carece de parrilla para ventilar o las líneas ciertamente minimalistas que exhibe.

Por otra parte, homologa una autonomía de 412 kilómetros en ciclo WLTP, lo cual es posible gracias a su batería de 61,9 kWh de capacidad neta. También es muy loable su motor, de 204 CV de potencia y situado en el eje delantero. Asimismo, es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en cuestión de 7,6 segundos. En lo que respecta a su carga, la pila puede cargarse con hasta 78 kW de potencia en corriente continua y 11 en alterna. Evidentemente, le corresponde la etiqueta Cero de la DGT. Asimismo, la toma se ubica en la parte delantera de la carrocería.

HONDA ENY1 | HONDA

Tecnología pura

El habitáculo del Honda e:Ny1 respira tecnología por los cuatro costados con su pantalla de 15 pulgadas que gobierna el sistema multimedia, su cuadro de instrumentos digital compatible tanto con Apple CarPlay como con Android Auto y las funcionalidades de seguridad activa que dispone. De serie incluye un equipamiento dotado de control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, lector de señales, asientos calefactables, arranque por botón, acceso sin llave y tapicería en piel. Por lo tanto, también hay una muy buena calidad percibida. Hay que indicar que en su maletero caben 346 litros de equipaje.

La oferta: disponible desde 27.500 €

Dicho todo esto, el Honda e:Ny1 puede ser tuyo a cambio de unos 27.500 €, lo cual es una cantidad que equivale prácticamente a la mitad de su precio original por encima de los 50.000 €. Para beneficiarte de este chollo, tienes que formular tu solicitud con el Plan Moves III con el achatarramiento de tu vehículo anterior incluido, cumplir el resto de requisitos y financiar con la marca. Puedes proceder a la compra mediante el comparador de precios "¿Qué coche me compro?" y hacerlo tuyo.