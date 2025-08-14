Tesla deja de vender inmediatamente la mitad de su gama en España

Tesla nunca deja de sorprendernos, ya sea por errores documentados de sus innovaciones tecnológicas, por sus cifras de ventas o por decisiones como la que acaban de tomar sus mandatarios. Y es que la marca norteamericana ha fulminado de un día para otro a sus coches Model S y Model X del configurador de su web habilitado para nuestro país para coches nuevos. Por lo tanto, tampoco los va a vender ya en el resto de Europa. Puedes comprobarlo por ti mismo si te metes en la web de Tesla, ya que la marca no ha hecho ningún anuncio sobre esto. Será cosa de Elon Musk y la gente que trabaja para él probablemente.

Solamente quedan el Model 3 y el Y

Así las cosas, a día de hoy solamente se pueden comprar como nuevos los Tesla Model 3 e Y. Si quieres comprar un Model S o un Model X, entonces tendrás que conformarte con una unidad ya usada. Para ello tienes que hacer lo siguiente: en vez de hacer clic en el botón de 'Encargar' tendrás que hacerlo en otro que sale y que permite ver unidades ya empleadas que están a la venta. De todas ellas, hay dos grupos. Por un lado, están las que se catalogan como vehículos de demostración, que tienen un kilometraje por debajo de los 3.000 kilómetros a sus espaldas, y los de ocasión certificados, con más uso pero convenientemente revisados.

Por el otro, los que se consideran de ocasión certificados, más usados pero que se han sometido a convenientes revisiones. Dicho esto, la decisión de Tesla tampoco es algo producto de la casualidad. Y es que ni el Model S ni el X eran lo más cotizado en nuestro mercado ni en el europeo. De esta forma, cosecharon unas paupérrimas cifras de 11 y 14 unidades vendidas en nuestro país durante la primera mitad de este año.

El tiempo dirá si es una decisión definitiva

Como hemos dicho al principio, Tesla es una caja de sorpresas y no se sabe a ciencia cierta si la retirada del catálogo del Model S y del Model X es algo definitivo, porque ya en el pasado ha dado volantazos con ellos precisamente. Los renovó en 2021, puso en pausa los pedidos que se hicieron de ellos desde Europa por aquel entonces y después los reabrió. Así que tendremos que estar muy pendientes de los pasos que da la marca norteamericana en las próximas semanas y meses. Tendrán argumentos para tomar un rumbo u otro, pero es una incógnita cuáles son los que pesan más en la balanza.