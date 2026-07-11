CUARTO COCHE MÁS VENDIDO
El Peugeot e-208 está preparado para convertirse en uno de los urbanos con más autonomía del mercado
El modelo francés ofrece hasta ahora una autonomía máxima de 433 kilómetros, pero la instalación de nuevas baterías de 82 kWh subirá la cifra hasta cerca de los 600 kilómetros
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Pasado medio año, el Peugeot 208 es el cuarto coche más vendido en España. Práctico y divertido al volante, con una estética muy atractiva y una relación calidad-precio muy equilibrada son los motivos que han catapultado a este modelo. No obstante, su éxito se basa en sus alternativas con motorización de gasolina o híbrida suave. El eléctrico no tiene tanto tirón, aunque se prepara para aportar un gran argumento de compra.
Hasta ahora, el Peugeot e-208 ofrecía un máximo de 433 kilómetros de autonomía con una batería de 51 kWh tras la última actualización del modelo en 2023. No es una mala cifra para ser un coche urbano pensado para llevarte de casa al trabajo y del trabajo a casa. Pero la falta de estaciones de carga y tener en la cabeza la posibilidad de un viaje más largo en coche, provoca que esos 433 kilómetros de autonomía se quedan cortos.
Aumento significativo
Pues bien, ese defecto se va a acabar en breve porque Stellantis ya está probando nuevas baterías de 82 kWh en el Peugeot e-208. Con esta tecnología, la autonomía del modelo se extendería hasta casi los 600 kilómetros, lo que resolvería las dudas de muchos clientes que no transigen bajo la frontera de los 500 kilómetros de autonomía.
Evidentemente, tendrá un efecto en el precio. Esta alternativa con una batería de mayor capacidad podría tener un coste superior (o por lo menos cercano) a los 30.000 euros tras aplicar descuentos y ayudas. Bajo esa cifra, es muy complicado encontrar un coche urbano que ronde los 500 kilómetros de autonomía, aunque sí hay algo de competencia.
Relación autonomía-precio
El Kia EV4 (tanto en su versión Hatch como Sedán) y el Volkswagen ID.3 Neo son los dos modelos urbanos que podrán luchar cara a cara contra el Peugeot e-208 en términos de relación autonomía-precio. No obstante, el coche francés tiene mayor prestigio en el mercado español, por lo que en principio sería una compra más deseada.
Este movimiento de Stellantis evidencia que ha llegado el momento de poner toda la carne en el asador en cuestión de baterías. Las marcas ya no pueden ser conformistas porque los clientes son cada vez más exigentes y la confianza en el coche eléctrico también pasa porque sus autonomías se acerquen a la que también pueden ofrecer los vehículos de combustión. Queda mucho pero se van dando pasos largos hacia ese futuro.
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