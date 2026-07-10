SEÑALES DE TRÁFICO
La DGT incorpora la señal S-63b: así avisa de una nueva bifurcación en carretera
Este nuevo elemento del catálogo informará a los conductores de la división del carril central en vías con tres carriles por sentido.
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El pasado año la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizó su catálogo de señales, las cuales se irán renovando e implementando en las carreteras de manera progresiva. Entre las nuevas incorporaciones al catálogo de señales de tráfico se encuentra la S-63b, una señal diseñada para informar con antelación de una bifurcación en una carretera con tres carriles en el mismo sentido.
Se identifica por su fondo azul y un esquema blanco que muestra cómo el carril central se divide para dar lugar a dos ramales. De este modo, la vía pasa a contar con cuatro carriles, repartidos en dos que continúan hacia la izquierda y otros dos hacia la derecha.
Esta señal suele instalarse en autovías, autopistas y grandes enlaces donde es necesario orientar el tráfico hacia diferentes destinos. Aunque es similar a otras señales de la serie S-63, la S-63b se distingue porque hace referencia exclusivamente a una calzada de tres carriles en la que el carril central es el que se bifurca.
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