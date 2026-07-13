¿Se puede dormir dentro del coche? Esto es lo que permite la normativa

Dormir dentro del coche es una práctica que genera muchas dudas entre los Cuando llega el verano, el calor abrasador y los viajes improvisados… mucha gente se hace la misma pregunta: ¿Es legal dormir en el coche? La respuesta suele generar bastante sorpresa, ya que esta práctica no está prohibida por la normativa. Siempre que el vehículo esté correctamente estacionado y no incumpla ninguna otra norma de circulación o estacionamiento, descansar en su interior es legal.

No obstante, dormir en el coche no es lo mismo que acampar. Permanecer dentro del vehículo para descansar está permitido, pero desplegar elementos en el exterior como mesas, sillas, toldos o cualquier otro objeto que ocupe la vía pública, pasa a ser considerado ilegal.

Por ello, la Dirección General de Tráfico advierte que aparcar un vehículo y descansar en él no es lo mismo que acampar. Es decir, si el coche está bien estacionado y no se sacan elementos externos, dormir en su interior está permitido. Lo que no permite la normativa es convertir la plaza de aparcamiento en un camping.