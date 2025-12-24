Pere Navarro sobre la baliza V16: "Es una mejora, un pequeño avance en el tema de seguridad"

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha insistido en que el "objetivo es consolidar que a lo largo del año que viene se normalice el uso de la baliza". Además, ha subrayado que "cuando hay una novedad, cualquier medida nueva", la policía "es flexible".

"Durante un tiempo razonable, cuando te paran te informan, no va directamente a multar", ha declarado, para después asegurar que habrá ninguna campaña específica para "parar a todos los vehículos" y comprobar si llevan la V16. "No se hizo nunca con el triángulo y no se va a hacer con la V16", ha zanjado.

No obstante, Pere Navarro ha avisado a los infractores: "Entonces, la policía te va a pedir el seguro, la ITV y que le enseñes si llevas la V16". También ha puntado que el IMEI de la baliza es únicamente un elemento de certificación y ha negado que la DGT geolocalice a nadie.

"Cuando tú lo compras no te piden ningún dato. No sabemos de quién es. Es más, ni siquiera sabemos la matrícula del vehículo. Ni siquiera sabemos el modelo del vehículo. No nos interesa", ha declarado.

Correos comercializa las balizas V16 autorizadas por la DGT | EP

Preguntado por la manera de distinguir las balizas conectadas con la DGT de las que no lo están, Navarro ha explicado que "todas llevan el nombre del laboratorio y un número largo, que es el número de inscripción". "Si entran a la web de la DGT, ponen el número de inscripción y le dirán si está conectada o no está conectada".

"Como cuando miras tú si te ha tocado la lotería, pues algo parecido", ha manifestado el director de Tráfico que insta a los conductores a informarse. "Infórmate, infórmate, infórmate", ha subrayado, al tiempo que ha llamado a no guiarse por el precio ya que es un "elemento de seguridad". En este sentido, Pere Navarro ha pedido no ir a "buscar las más baratas". "Todos hemos aprendido con el tiempo que lo barato, a veces, sale caro", ha subrayado.

Baliza V16 Help Flash: todo lo que necesitas saber sobre esta nueva luz de emergencia obligatoria | Help Flash

Según ha argumentado el director, cada año se producen "unos 25 muertos atropellados en la carretera que habían bajado del coche". "No digo que todos fueran a colocar el triángulo, pero son 25 muertos cada año que habían bajado del coche por alguna incidencia", ha recalcado.

De este modo, el director de la DGT ha puesto el foco en "el riesgo y el peligro que supone bajar a colocar los triángulos" por lo que "había que buscar una alternativa". "De pronto aparece esto (las V16), lo estudiamos. Hace 5 años que se aprobó esto. Es del año 2021", ha manifestado. "Con esto me ahorro bajar del coche con todo lo que supone. Tiene iluminación. El triángulo no tiene", ha remarcado.

Respecto a quienes sostienen que en un cambio de rasante habrá poner el triángulo y también la baliza, Pere Navarro se ha preguntado: "¿Y qué quiere? ¿Bajar del coche para el cambio de rasante para ir a colocar el triángulo y que te atropellen? No, no". Además, ha puesto en valor que la baliza está conectada al sistema de vehículo conectado DGT 3.0 y el triángulo no.

Esto permite que los navegadores avisen a los conductores de que "a un kilómetro" hay un vehículo detenido por una incidencia, así como visar en los paneles de información variable de la DGT, lo que permitirá levantar "el pie del acelerador".

Baliza v16 homologada | Help Flash

El triángulo dejará de ser obligatorio. "Lo puedes tener. Si te da tranquilidad, yo creo que lo puedes llevar perfectamente", ha manifestado, pero ha añadido que él no se bajaría del vehículo para colocarlo porque es "consciente de lo riesgoso que es". En todo caso, ha recordado que fuera del vehículo el chaleco reflectante es obligatorio.

Después de las balizas V16, Navarro ha avanzado que llegarán conos conectados que informen de la presencia de trabajadores de conservación y mantenimiento de carreteras, que avisen de la práctica de pruebas deportivas o de la presencia de grandes transportes especiales.

"Es un avance en el tema de seguridad. No es un tema ni de recaudación, ni de lo que están diciendo, con todo el lío que hay en las redes sociales", ha zanjado Pere Navarro, que cree que España es un "país imaginativo" y que los memes que se publican "tienen un valor incalculable", así como que hay ciudadanos que "en lugar de pensar, embisten".