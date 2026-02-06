Los planes de las marcas cambian por culpa de Bruselas: Ahora Mazda retrasa su tan esperado SUV eléctrico

La Unión Europea no se aclara muy bien con la electrificación, los límites de emisiones, la tipologia de vehículos que puede integrar propulsión sostenible ni cuáles serán los objetivos finales. Todo parecía claro pero el proceso de eliminar los motores de combustión, pensado para concluir en 2035, va mucho más lento de lo que se esperaba y esa fecha podría variar. Así que ahora Bruselas debe adaptarse a ese nuevo ritmo y las marcas de automóviles están que trinan porque existe mucha incertidumbre sobre posibles cambios de normativa.

Peugeot ha anunciado recientemente que dos de sus modelos que tenía planeado lanzar en 2026 los retrasará a 2027 y 2028 por causas de estas dudas que genera Bruselas. Pues bien, más fabricantes se suman a estos retrasos. Mazda ha anunciado que su tan esperado SUV eléctrico llegará más tarde de lo previsto.

Mazda le pone un pantallón y un precio definitivo a su propio Tesla Model Y | Mazda

Más allá de 2035

En un principio, debía estar listo para 2027. Sin embargo, se retrasará hasta dos años, a 2029, pensando que la Unión Europea finalmente permitirá producir coches de combustión más allá de la fecha predeterminada de 2035, lo que genera indeterminaciones sobre lo que será el futuro del mundo de los coches.

Este aplazamiento de Mazda provoca que nos tengamos que conformar con el CX-6e (SUV eléctrico grande) que llegará al mercado español a mediados de 2026. Al menos, la mecánica de este coche nos puede ayudar a entender cuál podría ser la que integrará el SUV que ha sido retrasado.

Una lástima, porque el Mazda 6e es brutal

Y la noticia da algo de pena porque Mazda cuenta con uno de los coches eléctricos mejor resueltos del mercado, el Mazda 6e. Un modelo muy tecnológico que además aprende de la filosofía de Mazda al ofrecer justo lo que su perfil de comprador está buscando: un coche extremadamente confortable en lo que a comodidad de marcha se refiere, con la tecnología que hasta ahora solo solíamos ver en coches que parecían naves espaciales, y a un precio bastante más asequible que el de muchos rivales de lujo europeos que ya estaban probando con modelos eléctricos.

La belleza en las líneas del Mazda 6e es patente desde casi cualquier ángulo | Mazda

Aluvión de aplazamientos

El CX-6e tiene un motor eléctrico de 258 CV de potencia para una velocidad máxima de 185 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 7,9 segundos. Mientras, alcanza una autonomía de 484 kilómetros. Podemos intuir que hablaremos de cifras similares para el nuevo SUV a no ser que hasta 2029 Mazda anuncie un propulsor eléctrico, lo cual no es tan habitual.

Peugeot, Mazda, Ford, Volkswagen… Ya son unas cuantas marcas las que han retrasado los lanzamientos de algunos de sus modelos previstos para 2026-207 hasta 2028-2030, a la espera de que Bruselas se aclare sobre el proceso de electrificación. Y es bastante posible que en los siguientes meses continuemos conociendo más anúncios sobre aplazamientos de distintos fabricantes. La consecuencia es obvia, no llegarán tantos nuevos coches al mercado como estaba previsto y esto ralentizará aún más el ritmo para hacer mucho más sostenible el parque automovilístico europeo.