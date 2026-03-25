El pequeño detalle que revela si te han aplicado bien el descuento de la gasolina

Ahora que el Gobierno ha aplicado un tarifa de IVA reducido a los carburantes, es muy importante andarse con ojo los primeros días para asegurarnos de que en las gasolineras se nos aplica bien el descuento. Para ello es importante revisar el ticket de compra, que nos revelará si verdaderamente nos han aplicado este descuento.

En situaciones normales, la cantidad que representa el IVA en cualquier producto es del 21%, pero la situación que se está viviendo actualmente con el conflicto en Oriente, está haciendo que los precios de la gasolina se disparen hasta unos extremos que ya vimos con la guerra en Ucrania.

Gasolinera | Centímetros Cúbicos

Ante este contexto, el Gobierno ha tomado la decisión de reducir el IVA de varios productos hasta el 10%, entre ellos los carburantes. Esto a efectos prácticos quiere decir que nos ahorraremos unos 20 céntimos por litro cada vez que echemos gasolina a nuestro coche.

Ahora bien, esta reducción tiene que aparecer de forma visible en el ticket de compra que nos den una vez hayamos pagado. Para confirmar que se nos ha aplicado bien el descuento, lo que tendremos que revisar no es ni el apartado de la cuota ni la del subtotal, si no la parte del propio IVA, donde tendremos que comprobar que en vez de 21% ponga 10%.

Teniendo en cuenta cómo están las cosas, con los precios de la gasolina habiendo llegado hasta 1,8 euros el litro y el diésel llegando a pasar incluso la barrera de los 2, mejor será asegurarse de nos apliquen bien esta nueva ayuda.