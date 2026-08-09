Bueno, bonito, barato... y con un maletero muy práctico: así es el Volkswagen Passat chino que se vende en España

Claro, una cosa es un Fiat Tipo, de especificaciones bien básicas y poseedor del precio más bajo entre todos los sedanes, y otra es este modelo chino, que no es compacto, sino que pertenece a las berlinas de tamaño medio. Y aunque no adopte un nivel de equipamiento lo suficientemente completo para aproximarse a los acabados premium, no se desentiende de la calidad en secciones clave.

Bestune B70 | Bestune

Es cierto que el Bestune B70 registra carencias no menores para esta época. No esperes la proyección sobre el parabrisas –el Head-Up Display–, ni el cargador inalámbrico en la parte baja de la consola central, ni asientos ventilados. Tampoco el aparcamiento semiautomático ni la advertencia de colisión trasera. Sin embargo, puertas adentro compensa con un concepto estético exterior que me atrevo a poner entre las berlinas más apuestas, un diseño interior que eleva su vara y un tapizado de piel sintética que sentencia que no se trata de un cinco puertas estándar.

Sí, has leído bien. Este vehículo de 4,85 metros de longitud y distancia entre ejes de 2,80 metros, distribuido en España por Kngloo –especializada en la importación de coches provenientes del Gigante Asiático–, no es un clásico cuatro puertas, sino que se sirve de su silueta fastback para incrementar su valoración en el espacio trasero.

Bestune B70 | José M. Miana

Un sedán chino con relación precio-calidad-maletero

No es solo su espacio de carga en términos cuantitativos lo que lo hace destacar. El diseño deriva en un maletero de notable acceso, sobre todo cuando necesitas abatir la fila de asientos traseros para ubicar y acomodar la carga. Dicho esto, al presentarse con 440 litros básicos y 831 litros con la segunda fila plegada, no estamos ante la berlina media con mayor volumen de carga.

A modo de referencia, un Skoda Superb parte de unos 645 litros con los asientos en posición. Claro que, cuando hablamos de este sedán chino, el foco debe dirigirse a la relación entre precio y maletero: mientras el modelo checo no baja de los 41.000 euros, el Bestune B70, disponible en una única opción de acabado Exclusive, se vuelve más que competitivo en su segmento al situarse debajo de los 27.000 euros.