Llegó la hora: ya puedes reservar la edición especial 2026 de los Citroën C4 y C3

Un poco de color e incentivo para alimentar aun más el andar comercial de los Citroën C3, Citroën C3 Aircross y del Citroën C4 –que sabe de experimentaciones–, los modelos del doble chevrón francés más vendidos del mercado español. Mediante el SUV compacto de silueta coupé, la marca ya había sentado el precedente lanzando la edición 2025. Ahora, la versión especial Collection se actualiza y se expande al resto del selecto grupo de los populares.

El portal se ha abierto y una suerte de nivel de acabado dos y medio eleva la calidad de la gama. Sobre la base de la variante Plus despliega el equipamiento Collection sus rasgos y elementos distintivos. Y lo mejor es que no se hace esperar, ya que ha habilitado los pedidos este uno de abril. Sí, es hora.

Hay bastante que hablar, pero, ya que ante todo se presenta como una edición para lucirse, concentrémonos aquí en los aspectos estéticos –y en ciertos casos también funcionales– que marcan la diferencia en relación con las versiones de serie.

Citroën C4 Collection | Citroën

Haciendo más apuestos a los Citroën C4 y C3: la propuesta estética de la edición Collection 2026

La selección de colores está determinada según modelo. Compuesta de una forma para los Citroën C3y C3 Aircross, y de otra para el Citroën C4, pero más de una se repite, como el Negro Perla Nera y el Gris Mercury. A no dejarse llevar con las imágenes publicadas por Stellantis, donde los tres modelos aparecen con configuración bitono, porque es el SUV coupé el único que la aplica de forma estándar, sin coste adicional. La combinación entre el Azul Eclipse y el techo negro, como anticipa la imagen de portada, promete convencer en el C4 Collection 2026.

Pintura de carrocería y de techo no hegemonizan todas las miradas. El toque extra lo aporta la delgada firma que el fabricante da a conocer como Color Clips, un sello ya conocido, pues lo hereda del Plus básico. Para esta edición, Citroën se ha decidido por el rojo Infra Rouge y la ubicación, a excepción del paragolpes delantero, donde los tres vehículos lo llevan, varía según el modelo. En los C3 lo encuentras también en el pilar trasero, mientras que el C4 lo replica en la parte posterior de los protectores laterales.

Agregando lo funcional a lo meramente visual, destaco que ninguno de los tres se quede al margen de la luneta tintada, aunque sí se presentan diferencias respecto de las llantas que llevan. De 17 pulgadas para los dos C3 y de 18 para el C4, con diseños exclusivos para cada SUV, como notarán en las fotos oficiales.

Citroën C3 Aircross Collection | Citroën

Mejor si vas por el C4

¿Un consejo? Apuesta al Citroën C4 Collection. No solo sube la calidad de equipamiento en materia de conectividad. En el interior marca distancia de los C3 y C3 Aircross Collection: expande hacia el interior de las puertas la ambientación generada por ese tapizado azul de los asientos que la firma denomina Urban Blue, pero por sobre todas las cosas se basa en la versión Max en secciones específicas como el salpicadero. Obtendrías, entonces, algo así como un nivel de acabado dos y tres cuartos.