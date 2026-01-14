NUEVOS ELÉCTRICOS
El 2026 lo cambia todo: los 3 coches eléctricos no tan conocidos que todo el mundo buscará este año
El 2026 trae tres novedades en coches eléctricos que no te debes perder si planeas obtener la Etiqueta CERO.
Publicidad
Existe una nueva ola de eléctricos accesibles que está cambiando el mercado europeo y ya no valen los Teslas de 60.000 € ni las autonomías de risa. Por eso, si quieres pasarte al eléctrico sin complicarte la vida, estos tres modelos (Cupra Raval, Renault Twingo E-Tech y el nuevo Nissan Leaf) son los que de verdad te interesan este 2026. Cada uno juega su propia carta: deportividad, ciudad o familia práctica.
Cupra Raval. Nervio deportivo en talla urbana
El Cupra Raval nace con la ambición de ofrecer sensaciones dentro del segmento de acceso de los coches eléctricos, y mide lo justo para la ciudad (4 metros), pero bajo su piel monta 226 CV y declara hasta 440 km de autonomía si te ciñes a su uso mixto-urbano, y unos 300 km en carretera. Es un coche pensado por y para quien quiere algo ágil en el día a día sin renunciar a la potencia que te permita subir puertos como el Puerto de La Puebla.
Se fabrica en Martorell, lo que le da dos ventajas prácticas: el control de costes logístico y una puesta a punto acorde al mercado español. Eso, unido a la plataforma del grupo Volkswagen, le permite ofrecer comportamiento y calidad por el precio declarado, en torno a los 25.000 euros antes de ayudas.
Si te atrae la idea de un eléctrico con respuesta viva y puesta a punto deportiva, el Raval será el que mejor combine diversión y uso cotidiano. No es barato por capricho: es barato porque recorta donde debe y refuerza lo que sí importa al volante.
Renault Twingo E-Tech. El urbano inteligente que baja la barrera del precio
El Twingo E-Tech es la apuesta lógica para quien vive en ciudades grandes como Madrid… o ciudades algo más pequeñas como Zaragoza, porque su motor de 82 CV, 263 km de autonomía WLTP y sus dimensiones contenidas lo convierten en maestro del aparcamiento y en un cochecito muy capaz de realizar trayectos periurbanos. Su principal argumento es la coherencia y su precio que parte desde aproximadamente unos 19.500 euros, lo que lo sitúa como la opción más sensata para desplazamientos diarios.
Renault ha remasterizado el nombre con acierto y respetanto la estética del Renault Twingo que nació en 1993. El coche viene con una recarga práctica y un equipamiento suficiente para el día a día, además, su tamaño lo hace ideal tanto para quien vive en plazas estrechas como para quien prioriza el gasto operativo bajo.
Si buscas un eléctrico que funcione de verdad en la ciudad y no sea una excusa cara, el Twingo es la compra racional: no pretende largas travesías, sí simplicidad, bajo coste y sensaciones urbanas reales.
Nissan Leaf (2026) El Leaf que crece y se convierte en crossover familiar
El Leaf de 2026 toma la plataforma del Ariya y sube escalón, literalmente. Ahora alcanza hasta 218 CV en las versiones altas, lleva una batería de 75 kWh y una autonomía homologada que ronda los 600+ km en función de la versión y ciclo (la información oficial habla de cifras en torno a 622 km en determinadas combinaciones). Eso lo sitúa en otra categoría que ya no es solo para ciudad, es un coche para familia y viajes.
Su silueta vira hacia formas de crossover, con más espacio interior y una puesta a punto pensada para comodidad y polivalencia. La fabricación en Sunderland es quizá la pega si preferirías que se fabricase en Ávila.
El precio sube respecto a los utilitarios (a unos 30.000 €), pero su propuesta lo justifica porque es una compra para quien necesita un eléctrico sin renuncias, con autonomía real para la semana y reservas de energía para escapadas. Si tu prioridad es versatilidad y tranquilidad de uso, el nuevo Leaf será la opción más completa de las tres.
La conclusión rápida es que si tu conducción es urbana y buscas el mínimo gasto, ve al Twingo; si quieres disfrutar y no renunciar al «feeling», el Cupra Raval es el más picante, y si necesitas una solución familiar eléctrica y sin complejos, el Leaf sube la apuesta.
Publicidad