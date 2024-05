No te ofrecerá grandes lujos, pero sí la posibilidad de comprar en pleno 2024 un coche nuevo de 14.000 € y 10 años de garantía

Pensar en comprar un coche nuevo barato en pleno 2024 resulta complicado, especialmente cuando hasta hace no mucho tiempo era posible adquirir un vehículo por menos de 10.000 euros. Pero marcas como Citroën quieren nadar a contracorriente de esta tendencia con modelos como el nuevo C3, un utilitario sencillo y que no te ofrecerá demasiado pero que es posible comprar nuevo por 14.990 euros y con hasta diez años de garantía.

A ello debemos sumarle que estamos hablando de un pago al contado y no de una financiación. De esta forma, podemos hacernos con el utilitario francés sin demasiadas preocupaciones, aunque bien es cierto que Citroën permite a sus clientes financiar la compra por 99 euros al mes.

Citroën C3 | Citroën C3

Sea como fuere, para poder disfrutar de dicho precio es necesario que uno se acoja a una configuración concreta. Esto pasa por optar por un Citroën C3 con el acabado You y con el motor gasolina de 100 CV.

Así, nos encontramos con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, control de crucero, ayuda al estacionamiento trasero, volante multi-función, aire acondicionado, arranque sin llave y USB-C entre otros.

Citroën C3 | Citroën C3

En lo que a mecánica se refiere, el C3 recurre a un motor de tres cilindros y 1.2 litros turbo que produce 100 CV y 205 Nm de par. Son cifras gestionadas por medio de una caja manual de seis relaciones, y garantizan, bajo el ciclo WLTP, un consumo combinado de tan solo 5,6 litros a los 100.

Pero, ¿realmente no hay truco alguno en la oferta del Citroën C3? Lo cierto es que no, ya que se trata de un pago al contado. De esta forma uno no ha de preocuparse por letras pequeñas o intereses, teniendo que afrontar única y exclusivamente los 14.990 euros que pide la marca de los dos chevrones por el nuevo C3.