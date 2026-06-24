Oferta irrechazable: Japonés, microhíbrido, consumo de mechero y menos de 17.800 euros

El Suzuki Swift es uno de los coches de todo el mercado con los que más podrás ahorrar. Sobre todo por su consumo contenido, pero también por su precio de compra, que acaba de bajar por una oferta veraniega. Este modelo japonés con motorización microhíbrida puede comprarse desde 17.760 euros, convirtiéndose en una de las opciones más baratas con Etiqueta ECO.

El Suzuki Swift mide 3,86 metros de largo, 1,49 de alto y 1,73 de ancho. Es decir, es un coche pequeño, de carácter Utilitario, muy manejable en los contextos urbanos de tráfico abundante. Pero, además, pesa menos de 920 kilos. Por tanto, también es un vehículo muy ligero, cualidad que ayuda bastante a una conducción sencilla y fluida. Tanto el precio como estas virtudes provocan que el Swift sea ideal para conductores noveles.

Suzuki Swift | Suzuki

Prestaciones positivas

El sistema de propulsión microhíbrida junta un motor eléctrico de 2,2 kW con uno de gasolina de 1.2 litros y tres cilindros en línea, ofreciendo un total de 81 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 12,5 segundos, una velocidad máxima de 165 km/h y un consumo combinado de entre 4,4 y 4,9 litros cada 100 kilómetros según su versión de acabados. Consume como un mechero, visitarás poco la gasolinera.

Sus prestaciones, por otra parte, son muy positivas para un coche con un sistema de propulsión tan sencillo. Es decir, Suzuki ha sabido optimizarlo al máximo. La motorización se combina con una tracción delantera y una transmisión de cinco marchas. No obstante, existe una opción con tracción total y otra con caja automática de una única velocidad.

Suzuki Swift | Suzuki

Equipamiento básico

Estas variedades mecánicas son capaces de atraer conductores con diferentes necesidades y estilos de conducción, flexibilizando la gama del Suzuki Swift. La versión de acceso, la disponible por menos de 17.800 euros, tiene un equipamiento básico pero suficiente, con pantalla táctil de 9 pulgadas para el sistema multimedia con aplicaciones integradas. A nivel tecnológico, lo más útil y llamativo es el sistema de aparcamiento trasero con sensor y cámara.

Precisamente, este sistema es lo que define el objetivo de Suzuki al diseñar el Swift, que sea un coche práctico que facilite la conducción, incluyendo el estacionamiento. Y, además, democratizar la posibilidad de acceder a un vehículo de primera mano con precios razonables. El ahorro continúa en el día a día. Sin duda, hay que tenerlo en cuenta si no buscas un automóvil pretencioso.