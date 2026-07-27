Lepas aterriza en España con su primer modelo: un SUV híbrido enchufable con más de 1.100 km de autonomía

La marca automovilística Lepas (firma que se postula en un escalón más premium dentro del grupo Chery, del que forman parte Omoda & Jaecoo o Ebro) ha iniciado la comercialización en España de su primer modelo, el SUV híbrido enchufable L8, que estará disponible desde 33.990 euros (precio de campaña de lanzamiento que incluye promociones de la marca, financiación al 0% TIN y las ayudas del programa Auto+).

El Lepas L8, que comenzará a entregarse a los primeros clientes en las próximas semanas, estará disponible en dos acabados, Essence y Elegance, con un precio de partida de 33.990 y 36.490 euros, respectivamente. La compañía ha señalado que el modelo busca posicionarse como una alternativa dentro del segmento de los SUV electrificados por su combinación de diseño, tecnología, espacio y eficiencia.

Prueba Lepas 8 | Centímetros Cúbicos

Un híbrido enchufable que supera los 1.100 km de autonomía

En el apartado mecánico, el L8 incorpora un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor de gasolina 1.5 TGDI y una batería de 18,4 kWh, que desarrolla una potencia conjunta de 279 CV (205 kW) y un par máximo de 365 Nm.

En términos de prestaciones, el modelo homologa una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, un consumo de 2,2 litros cada 100 kilómetros y ofrece hasta 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico gracias a su batería de 18,4 kWh, además de superar los 1.100 kilómetros de autonomía combinada.

Este nuevo SUV del grupo Chery mide 4,69 metros de longitud, cuenta con una distancia entre ejes de 2,8 metros y ofrece un maletero de 507 litros, ampliable hasta los 1.314 litros. En el interior incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8155 y el sistema HMI 5.0 para la gestión del sistema multimedia y del control por voz.

Prueba Lepas 8 | Centímetros Cúbicos

En cuanto al equipamiento, la versión de acceso Essence incorpora de serie llantas de 19 pulgadas, faros Full LED, cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, pantalla central de 13,2 pulgadas, navegador, actualizaciones remotas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de una cámara panorámica de 540 grados y ocho airbags.

Por su parte, el acabado Elegance añade elementos como las llantas de 20 pulgadas, asientos eléctricos con calefacción, ventilación y masaje, techo panorámico, sistema de sonido Sony, aparcamiento automático y remoto, así como dos airbags adicionales para la segunda fila, con un sobrecoste de 2.500 euros adicionales.

Por otro lado, Lepas ha anunciado que prevé superar los 50 puntos de venta en España antes de finalizar el año. La marca acompañará el lanzamiento con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, ocho años para la batería y los componentes de alto voltaje y asistencia en carretera durante los tres primeros años, ampliable hasta siete.

Además, la firma asegura disponer ya en España del 98% de las piezas de recambio, con un plazo de suministro de 24 horas para su red oficial de talleres.