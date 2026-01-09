El nuevo azote de los infractores: ahora, los radares también vienen con IA y nadie se salva

De los creadores de los radares móviles, llegan los radares con IA. En esta ocasión, técnicamente no de parte de los mismos artífices, que se me entiende la expresión. Cada vez más sofisticados, estos verdugos de infractores están conocido la inevitable nueva faceta. Era cuestión de tiempo para que la Inteligencia Artificial se incorporase a su tecnología. Eso sí, no desesperes, porque el registro reciente ha salido de un programa piloto que habla en griego.

La IA ya no es novedad de última hora en cuanto a la función que ejerce para la experiencia de los usuarios en el interior de los coches. Por otro lado, se alista como un recurso para la seguridad, por su potencial como herramienta clave para las asistencias a los conductores. Pero, en este caso, nada de asistir, sino de vigilar, castigar y recaudar. Y diría que no hablemos tan fuerte para que no se entere la Dirección General de Tráfico, pero lo cierto es que la DGT no pierde el tiempo.

Sobre lo ocurrido en las calles y avenidas atenienses, lo primero a decir es que, comprobada la efectividad de esta prueba, desde los medios de Grecia –los colegas de Parapolitika lo han difundido en sus cuentas de redes y en su portal, con su artículo titulado Cámaras con inteligencia artificial captan a conductores atenienses en plena prueba piloto– confirmaron que el siguiente paso será ampliar la red a un total de 350 unidades.

Radar de tráfico | DGT

Radares con IA: el caso griego... ¿Y en España?

¿En qué consistió, entonces, la prueba piloto? Apenas un puñado de ocho radares con IA para hacer estragos: más de 2.500 denuncias en cuatro días. La clave es la capacidad de cada unidad para capturar imágenes desde cinco ángulos diferentes, lo que las convierte en un arma letal para un amplio espectro de infracciones. De manera tal que los excesos de velocidad son solo una entre varias conductas indebidas al volante que estos radares pueden multar.

Solo uno de los ocho utilizados registró unas 800 infracciones en concepto de exceso de velocidad y más de 1.000 por no llevar puesto el cinturón y por usar el teléfono celular. Otros dos colocados en dos avenidas más enviaron de regalo de fin de año más de 700 por no respetar el semáforo en rojo. Radares versátiles y rápidos, ya que la IA se encarga en ellos de automatizar mediante aviso digital las notificaciones.

¿No desesperes? Mejor, no me tomes la palabra. Esta incipiente modalidad da como para mantenerse alerta. No solo después de este reciente antecedente en Grecia, sino también porque los radares con IA ya existen y operan en España. Con ellos, la DGT, repito, va poniéndose las botas en su actual período de prueba, a base de cámaras de alta definición y software de análisis de vídeo.