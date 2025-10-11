La nueva señal de la DGT para ciclistas que les obligará a bajarse de la bicicleta

La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte cada vez más común en las ciudades, y muchas urbes ya cuentan con carriles bici para facilitar la movilidad y mejorar la seguridad de ciclistas y peatones. Sin embargo, no todos los espacios son igualmente seguros, y la DGT ha introducido una nueva señal para garantizar un tránsito más ordenado en zonas complejas.

Se trata de la señal R-442, que indica que los ciclistas deben desmontarse de la bicicleta y continuar a pie, llevando la bici en la mano hasta encontrar otra señal que anule la obligación. En algunos casos, esta restricción puede aplicarse solo en determinados tramos o durante ciertos períodos, indicados mediante un panel complementario.

Normalmente, la R-442 se colocará en pasos de peatones complicados o tramos urbanos con alta afluencia de personas, donde circular montado podría aumentar el riesgo de accidentes. La señal busca que los ciclistas reduzcan la velocidad y mantengan el control en espacios donde la convivencia con peatones es estrecha y prioritaria.

Es fundamental que los ciclistas reconozcan y respeten la R-442, ya que incumplirla puede poner en peligro su seguridad y la de los demás usuarios de la vía.