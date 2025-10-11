SEÑAL
La nueva señal de la DGT para ciclistas que les obligará a bajarse de la bicicleta
La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte cada vez más común en las ciudades, y muchas urbes ya cuentan con carriles bici para facilitar la movilidad y mejorar la seguridad de ciclistas y peatones. Sin embargo, no todos los espacios son igualmente seguros, y la DGT ha introducido una nueva señal para garantizar un tránsito más ordenado en zonas complejas.
Publicidad
La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte cada vez más común en las ciudades, y muchas urbes ya cuentan con carriles bici para facilitar la movilidad y mejorar la seguridad de ciclistas y peatones. Sin embargo, no todos los espacios son igualmente seguros, y la DGT ha introducido una nueva señal para garantizar un tránsito más ordenado en zonas complejas.
Se trata de la señal R-442, que indica que los ciclistas deben desmontarse de la bicicleta y continuar a pie, llevando la bici en la mano hasta encontrar otra señal que anule la obligación. En algunos casos, esta restricción puede aplicarse solo en determinados tramos o durante ciertos períodos, indicados mediante un panel complementario.
Normalmente, la R-442 se colocará en pasos de peatones complicados o tramos urbanos con alta afluencia de personas, donde circular montado podría aumentar el riesgo de accidentes. La señal busca que los ciclistas reduzcan la velocidad y mantengan el control en espacios donde la convivencia con peatones es estrecha y prioritaria.
Es fundamental que los ciclistas reconozcan y respeten la R-442, ya que incumplirla puede poner en peligro su seguridad y la de los demás usuarios de la vía.
Publicidad