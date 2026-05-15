Una nueva razón para elegir al Golf GTI: ser el tracción delantera más rápido

Hay carreras y carreras, e históricamente han influido en lo que sucede en las cadenas de montaje. Las hay en la forma más convencional, las que ponen coches de circuito a correr hasta cruzar la meta mientras, al mismo tiempo, prestan su ingeniería para el desarrollo de los modelos de producción. Luego están las que se miden por tiempo y Nürburgring es uno de los reductos donde las versiones de calle más prestacionales intentan, a menudo, sus locuras.

El Honda Civic Type R primero se retiró del mercado europeo y ahora se ha marchado del puesto de privilegio del que gozó durante los últimos tres años: ser el automóvil de producción en serie con tracción delantera más rápido de la compleja pista alemana. El culpable tiene nombre y apellido: el Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario, tras establecer su reciente vuelta en el actual trazado de 20,8 kilómetros en 7:44.523 minutos, ha desplazado al compacto japonés y ha tomado posesión del título.

Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario | Centímetros Cúbicos

Llantas de 19 pulgadas, neumáticos semislicks Potenza Racetecho de Bridgestone, techo y espejos negros en contraste, salidas de escape con embellecedores también en negro, pedales de aluminio rojos, la insignia GTI 50 que te da la bienvenida en los umbrales y te acompaña en el volante, pero al mismo tiempo viaja sobre el alerón de techo, una postura más al suelo producto de una rebaja de 15 milímetros en comparación con el modelo estándar, los 325 CV que lo hacen el Golf GTI de serie más potente jamás fabricado...

El tracción delantera más veloz en Nürburgring: una prueba de confirmación, una razón más

Con esta configuración, sumando un recorte de cinco milímetros más de destancia al suelo, esta edición ya había probado suerte en Nürburgring Nordschleife en una sesión de abril del año pasado, pero en aquella oportunidad el piloto de la marca registró la vuelta en siete minutos y 46 segundos. Esta misma configuración, aunque pintado de Verde Oscuro Metalizado en lugar del Rojo GTI –dos colores de carrocería exclusivos para esta versión–, fue la utilizada para, ahora sí, batir el récord.

Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario | Centímetros Cúbicos

Vamos, que el Golf GTI ni presentación necesita. Sin embargo, proclamarse el tracción delantera más veloz de la emblemática pista se apunta como una razón más para elegir al GTI en cualquiera de sus formas, aún siendo conscientes de las diferencias entre la potencia suprema del coche de la prueba y los GTI más terrenales. Podríamos tomar a esta vuelta récord como un momento de confirmación, pues no solo estas vueltas se valen de tiempos y velocidades, sino también de dinámica, suspensión, sensibilidad y precisión de la dirección y eficiencia de tracción. Pilares con los que desde siempre se ha identificado el compacto alemán.

Supongamos, por último, que tu Golf GTI objetivo es la edición 50 Aniversario lanzada por Volkswagen en conmemoración a los orígenes y su ininterrumpido gran ciclo comercial. Dado que fue en noviembre cuando el fabricante lo abrió a las ventas, el cartel de sold out sobre sus 325 unidades de producción limitada sería lo más lógico. Ahora bien, el tiempo ha pasado, más de un propietario ya lo ha experimentado acumulado kilómetros y el coche figura en sitios de ocasión. Eso sí: a precios difícilmente accesibles que no bajan de los 50.000 euros.