Renault sigue cambiándolo todo con una edición surfera de uno de sus revival clásicos

Renault es una de las marcas que en esta nueva era electrificada más ha apostado por los revival. Uno de esos modelos que resucitó es el R4, producido entre 1961 y 1994, marcando varias décadas en el segmento compacto. Ya existe el R4 100% eléctrico cuya gama se ampliará con una versión todoterreno que ya tiene un prototipo que será presentado oficialmente en el torneo de Roland Garros de tenis el 18 de mayo.

El coche estará montado sobre la plataforma 4 Savane 4x4 Concept que presentó en 2025. Por lo tanto, tendrá una altura sobre el suelo 15 mm mayor a la del Renault 4 eléctrico de base. Es uno de los cambios para adaptar este modelo a las características de un todoterreno. Además, sus defensas laterales y traseras serán más contundentes, y las llantas, de 18 pulgadas, vestirán unos neumáticos más aptos para terrenos irregulares, con tierra y piedra, los Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55.

Renault JP4x4 | Renault

Parecido a un descapotable

Lo más llamativo de este JP4x4 Concept es su estética. Las imágenes revelan un coche con un aire propio de las salidas a la naturaleza o a la playa. No es un todoterreno con una estética robusta sino todo lo contrario, más bien amable. El habitáculo puede quedar descubierto prácticamente en su totalidad, abriendo todas las ventanas, incluso la trasera o las traseras laterales, convirtiéndose en algo parecido a un descapotable.

Incluso las puertas no llegan al suelo, dejando espacio libre entre las rodillas y el piso. Es uno de los detalles más curiosos, pero no es el único. El techo se conforma con un dibujo de cruz con el objetivo de dar mayor rigidez y estabilidad a un coche que es bastante ligero para ser un todoterreno. La puerta del maletero, por otra parte, no se abre de abajo arriba, sino al contrario, algo poco habitual en un vehículo compacto.

Renault JP4x4 | Renault

"Un coche único"

Esta estética es un recuerdo bastante claro a la versión Plein Air del Renault 4. Las imágenes reveladas por la marca francesa presentan una carrocería en un color azul verdoso que combina con un interior en naranja. Básicamente, tonos simpáticos que refuerzan todavía más el espíritu amable de este prototipo. Veremos cuánto de este carácter se mantiene en el modelo definitivo.

El Directo de Diseño Avanzado de Renault, en un comunicado lanzado por el fabricante, asegura que “con su diseño atrevido, los marcos de las puertas con detalles en naranja y la característica parte trasera ahusada, el Renault 4 JP4x4 Concept es un coche único. Diseñado como vehículo de ocio, nos invita a redescubrir el espíritu libre de los años 60 y 70”.