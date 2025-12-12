Motor diésel para moverse en ciudad: un cuadriciclo para las Zonas de Bajas Emisiones, pero con algo más de clase

La oferta de cuadriciclos, aunque aún no considerable en España, es mayor en tiempos de movilidad urbana. Sobre todo, cuando el mapa de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es cada vez más grande. Y aunque este no sea eléctrico, tiene permitido circular en esos que, para otros coches sin distintivo ambiental suficiente, son accesos denegados.

La gama de AIXAM, referente entre las marcas de vehículos fabricados para su uso en ciudad sin carnet de conducir, se compone de modelos tanto a batería como con motores diésel de bajas emisiones, y en ambos casos pueden ingresar a las cada vez más amenazantes ZBE. No es la excepción el AIXAM City Eclipse, que marca la diferencia con su diésel de dos cilindros Kubota Z482 Euro 5+ al no necesitar un filtro de partículas para cumplir con la normativa. Eso sí: lo hace con algo más de clase en relación con la versión de serie en que se basa.

Aunque propone uno de los más amplios catálogos –diferentes acabados deportivos y hasta un crossover con mayor distancia al suelo–, todo comienza en el AIXAM City Pack. Sobre esta variante, la marca ha preparado este Eclipse cuya pintura negra metalizada le hace honor a su nombre. Un eclipse en medio de una aurora boreal, a juzgar por el tono verde jade –no muy convincente para mi gusto– que contrasta desde el techo, los espejos retrovisores y las inserciones a los extremos de la calandra.

Aixam City Eclipse | Aixam

El City Eclipse, edición limitada de AIXAM para cerrar el 2025... o empezar el 2026

La diferencia también la establece en las ruedas. El City Eclipse se entregará con un diseño de llantas de cinco radios con acabado negro diamantado, más atractivo que el estilo "Rotor" del diseño de llantas del City Pack. Ahora bien, las de esta edición limitada son de 15 pulgadas, una más que las del modelo estándar.

La vara se eleva cuando se abren las puertas, porque en el habitáculo, además de allí expandirse el verde jade, se equipa con tapicería TEP sintética negra con costuras, como la de la versión City Sport, el nivel que le sigue al Pack.

¿Quiénes serán los 20 propietarios –¿adolescentes, dado que estos vehículos apuntan a usuarios con edades a partir de los 15 años?– poseedores de este AIXAM limitado a 20 unidades? No se sabrá hasta la segunda quincena de este diciembre, período pautado para el inicio de las entregas, pero es seguro que se verán en España, ya que se trata de un lanzamiento exclusivo para el mercado nacional. La oportunidad de un regalo de fin de año –o de un inicio de 2026 dejando de ir a pie– a cambio de 14.999 euros, para la circulación urbana, en ZBE y con la promesa de una experiencia de conducción algo más confortable que la competencia, dado que su motor bicilíndrico produce menos vibraciones que los de un solo cilindro.