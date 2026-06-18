Kia prepara el nuevo Niro 2027 con una decisión radical: adiós a las dudas eléctricas y un interior que cambia por completo

Su modelo 2027 significará, ante todo, su especialización en motorización híbrida autorrecargable, sin excepción. Sus rediseño expresado más en los elementos que en el dibujo del coche en sí también le abrirá las puertas a una nueva etapa en esta segunda generación. Y hablando de abrir las puertas...

El Kia Niro también procesa su evolución por dentro. Una evolución signada por cambios de diseño elocuentes en su cabina. Volante, materiales, pantallas, salpicadero... Los elementos donde se pone de manifiesto la metamorfosis de medio término. Basta con comparar para cerciorar, no solo los retoques, sino también los rasgos que seguirán por la misma senda.

Modelo anterior del Kia Niro | Kia

Apenas tomamos el asiento del conductor en el nuevo Kia Niro 2027, llevamos las manos al volante y, de inmediato, extrañamos la superioridad estética y moral del diseño circular, el último bastión que quedaba de su atemporalidad. Las pantallas digitales tampoco disimulan la nueva apariencia, por forma y dimensiones. Atrás quedan la multimedia y la de instrumentos de 10,25 pulgadas ambas, reemplazadas de aquí en adelante por unas de 12,3 pulgadas.

Kia Niro 2027: más asistencias, más futurista

En líneas generales, la consola central mantiene el diseño y la disposición de los mandos a los que nos acostumbró durante los últimos cuatro años, aunque con sutiles retoques. Una sección en la que los mayores cambios no se revelan en lo que se ve, sino en lo que se ejecuta: el nuevo modelo eleva los estándares de seguridad y de asistencias a la conducción.

Nuevo Kia Niro 2027 | Kia

Es que, al generoso paquete de sistemas ADAS con que saldrá de fábrica desde la versión de acceso le agrega novedades como los sensores que activan la función de detección de manos en el volante, que controla nuestra participación cuando el coche se sirve de la conducción asistida.

Espera, entonces, una cabina con cambios marcados y lenguajes visuales que tendrán su continuidad, como la zona baja de la consola y el diseño de las puertas. Un interior que, de aquí hasta la próxima actualización, transmitirá unas intenciones no solo más minimalista –nótese en el nuevo tratamiento del salpicadero–, sino una ambientación algo más futurista.