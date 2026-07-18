Abarth prepara el coche del escorpión más lento de su historia: se podrá conducir desde los 15 años

Abarth se ha ganado su reputación transformando pequeños Fiat en deportivos capaces de sacar los colores a coches mucho más grandes y potentes. Ahora, sin embargo, la marca del escorpión estudia una receta completamente diferente: crear un Abarth que no podría superar los 45 km/h.

El elegido sería el Fiat Topolino, un cuadriciclo eléctrico de solamente 2,53 metros de longitud que comparte su base técnica con el Citroën Ami y el Opel Rocks. El máximo responsable de Fiat, Olivier François, ha reconocido que un Topolino firmado por Abarth sería “un sueño” y que la compañía ya está trabajando en esta posibilidad.

Un Abarth pensado para conductores de 15 años

El objetivo de Fiat no sería desarrollar un deportivo convencional, sino conseguir que el Topolino resulte más atractivo para los jóvenes de 15, 16 y 17 años. Aunque el pequeño eléctrico está teniendo éxito en Italia, la propia marca admite que todavía no ha conseguido enamorar al público adolescente.

Creación virtual del Abarth Topolino | IA

Un Fiat Topolino Abarth podría ser la solución. En España, al estar homologado como cuadriciclo ligero, el Topolino puede conducirse desde los 15 años con el permiso AM. Este carné autoriza a conducir ciclomotores y cuadriciclos ligeros, aunque requiere superar las correspondientes pruebas teóricas y prácticas.

La propuesta tendría un componente emocional evidente. Frente a un cuadriciclo de aspecto amable y desenfadado, Abarth podría ofrecer una versión con una estética más agresiva, dirigida a quienes quieren su primer vehículo propio, pero no desean un modelo que parezca únicamente una herramienta de movilidad.

Fiat ya ha dado un primer paso con el Topolino Sport, presentado en Italia con franjas decorativas, tapicería oscura y un altavoz Bluetooth desmontable bautizado como Monsterlino. Sin embargo, la transformación de Abarth debería ir bastante más lejos.

El problema es que no podría correr más

El Fiat Topolino convencional utiliza un motor eléctrico con una potencia nominal de 6 kW, equivalentes a poco más de 8 CV, alimentado por una batería de 5,5 kWh. Ofrece hasta 75 kilómetros de autonomía y necesita alrededor de cuatro horas para completar una recarga.

Su velocidad máxima está limitada a 45 km/h, como exige la homologación europea de los cuadriciclos ligeros. Esto significa que Abarth tendría muy poco margen para aumentar sus prestaciones sin cambiar la categoría del vehículo y, con ella, sus requisitos de conducción.

Por tanto, el futuro Topolino Abarth podría ser el modelo más lento de toda la historia del escorpión. Su transformación probablemente se concentraría en el diseño, con paragolpes específicos, llantas diferentes, emblemas de Abarth, colores llamativos y numerosos detalles deportivos en el habitáculo.

Creación virtual del Abarth Topolino | IA

También podría recibir ajustes en la dirección, los neumáticos o la suspensión para ofrecer un comportamiento algo más directo, aunque Fiat todavía no ha confirmado cuáles serían exactamente sus modificaciones. En cualquier caso, no cabe esperar nada parecido a los 155 CV del Abarth 500e ni a los 280 CV alcanzados por el Abarth 600e más potente.

Más imagen que prestaciones, pero con mucho sentido

Convertir un vehículo de 45 km/h en un Abarth puede parecer una contradicción, pero la operación tiene bastante sentido comercial. El Topolino cuesta actualmente en España 9.990 euros al contado, mientras que su oferta financiada parte de 8.990 euros. Una variante Abarth sería más cara, aunque seguiría situada muy por debajo de cualquier automóvil deportivo convencional.

Fiat todavía no ha confirmado su producción ni ha anunciado una fecha de presentación. No obstante, que sus principales responsables reconozcan públicamente que ya trabajan en la idea indica que el Abarth más pequeño, lento y accesible de la historia tiene muchas posibilidades de llegar a las calles.

Metadescripción: Fiat trabaja en un Abarth Topolino eléctrico para jóvenes desde 15 años. Tendría estética deportiva, 8 CV y una velocidad máxima de 45 km/h.