La multa de 100 euros de la DGT de la que solo pueden librarse los conductores nóveles

Seguro que ansiabas con con cumplir 18 años para poder sacarte el carnet de conducir y disfrutar de todas las libertades que proporciona el coche. Sin embargo, el carnet de conducir también implica una serie de responsabilidades que no todos los conductores tienen presentes. Y es que independientemente de que seas un experto a los mandos de un coche o un novel, estás expuesto a sanciones igualmente, tales como llevar la “L” después de haber tenido durante más de un año el carnet o no llevarla si estás dentro de ese periodo.

Y es que, al fin de cuentas, con los conductores nóveles sucede como con otros grupos que cuentan con ciertas normas concretas para ellos. Así, los que se acaban de sacar el carnet no pueden exceder los 0,30 gramos por litro en sangre en tasas de alcoholemia y deberán llevar la “L” en el lateral izquierdo de la luneta del coche durante el primer año.

Este distintivo sirve para advertir a los demás usuarios de la vía que estamos ante un conductor primerizo. Se considera que un año es tiempo suficiente para que los conductores se desprendan de la “L”, aunque la tasa de alcohol seguirá siendo la misma hasta no haber superado el segundo año de posesión del carnet de conducir.

Si eres un conductor novel debes saber que la “L” no solo sirve para indicar la condición que tienes a los mandos de un vehículo, sino que no llevarla debidamente o directamente no llevarla es motivo de sanción. Así, la DGT establece una multa de 100 euros para los nóveles que no lleven la “L”, aunque no implica pérdida de puntos.

Llevarla mal puesta, como en la esquina que no corresponde, torcida o directamente caída en la bandeja, también implica una multa. Sin embargo, son muchos los conductores nóveles que recurren al coche de algún familiar y, por ende, varias personas utilizan. En ciertas ocasiones, las prisas o la pereza hará que dejemos la “L” puesta cuando lo coge un conductor con más de un año con el carnet de conducir. Craso error.

Y es que si un agente de la ley nos para y aprecia que llevamos la “L” puesta siendo conductores con más de un año de antigüedad nos podrían sancionar con una multa de 100 euros. Es por ello que la única forma de evitar esta tal vez poco conocida multa es siendo un conductor novel o simplemente quitar la “L” del coche que compartimos cuando las circunstancias así lo demandan.