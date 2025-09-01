Así es el Cupra que planta cara a BWM y Audi por mucho menos dinero: un SUV eléctrico de carácter deportivo por 37.600 euros

Cuando se habla de coches eléctricos deportivos compactos hay que mencionar al Cupra Tavascan, que ha irrumpido fuerte en el mercado desafiando a pesos pesados como el BMW iX1 y el Audi Q4 e-tron. Lo más llamativo es su precio: desde 44.600 euros, que pueden bajar hasta los 37.600 euros gracias a ayudas, financiación y descuentos, aunque siempre bajo condiciones estrictas. Esta diferencia económica es relevante, porque el Tavascan ofrece más potencia desde su versión base, con 286 CV frente a los 204 CV de sus rivales, algo que no se ve todos los días en este segmento.

Sin embargo, ese precio “de derribo” no es para todos. El coste de 37.600 euros solo se consigue si el comprador cumple con los requisitos del Plan MOVES III, que incluye achatarrar un vehículo antiguo, además de financiar a través de Seat Financial Services y otras condiciones vinculadas a promociones regionales. Esto significa que, aunque la cifra sea real y legal, no es un precio “a pie de concesionario” sin más. Por eso, insistimos en ser claros y que nadie se lleve una sorpresa.

Más allá del precio, el Cupra Tavascan presume de un diseño futurista y deportivo, un SUV coupé de 4,64 metros que no renuncia a la practicidad con un maletero de 540 litros. Con dos versiones principales, Endurance y VZ, combina potencia, autonomía y tecnología, intentando captar a quienes quieren emociones sin pagar las tarifas premium de las marcas clásicas alemanas.

Dos versiones muy potentes, mucho SUV y tecnología para dar y tomar

La versión Endurance, la más “básica”, ya parte con un motor eléctrico de 286 CV y tracción trasera, que le permite alcanzar 568 km de autonomía WLTP y acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. Esta combinación lo hace perfecto para quien busque un eléctrico de carácter deportivo sin quedarse corto en prestaciones ni en rango de uso diario. Su consumo ronda los 15,1 a 16,5 kWh/100 km, cifras que pueden variar bastante según el estilo de conducción.

Por otro lado, el Tavascan VZ eleva la apuesta hasta 340 CV con tracción total y un 0-100 km/h en 5,5 segundos, manteniendo una autonomía muy digna de 522 km. Además, equipa un sistema de carga rápida capaz de recuperar la batería del 10 al 80% en apenas media hora, un detalle que suma puntos en la vida real. En cuanto a dimensiones, mantiene su tamaño compacto y con espacio interior para una familia pequeña, con un interior donde el diseño futurista se nota en cada detalle, desde la consola hasta el sistema multimedia con pantalla de 15 pulgadas.

Cupra Tavascan | Cupra

Este planteamiento no solo busca rivalizar en prestaciones, sino también en imagen y sensación de coche “premium”. Cupra ha apostado fuerte en diseño para diferenciarse del resto del Grupo Volkswagen, y el Tavascan es buena prueba de ello: líneas deportivas, detalles como faros LED Matrix y un habitáculo que combina sostenibilidad con tecnología avanzada.

Comparativa directa: ¿Por qué elegir el Cupra Tavascan?

Si lo que te importa es el precio, el Cupra Tavascan gana por goleada: el BMW iX1 parte desde 49.100 euros y el Audi Q4 e-tron desde 49.350 euros, aunque ambos pueden bajar también con incentivos similares al Plan MOVES III. La clave está en que el Tavascan ya arranca con 286 CV, mientras que sus rivales más asequibles ofrecen 204 CV, una diferencia importante para quienes valoran la deportividad.

Pero ojo, los precios finales dependen de la financiación y la aplicación de ayudas, algo que varía según la comunidad autónoma y las condiciones que imponga cada concesionario. Por ejemplo, el precio de 37.600 euros para el Cupra solo es posible si compras con financiación Seat Financial Services, aplicas el Plan MOVES III y entregas un vehículo antiguo para achatarrar. Sin cumplir estas condiciones, el precio final puede subir fácilmente a más de 40.000 euros. La transparencia es clave para no generar falsas expectativas.

En definitiva, el Cupra Tavascan es una alternativa con mucho carácter que ofrece un SUV eléctrico con ADN deportivo a un precio más “amigable” que el de las clásicas marcas alemanas, siempre que estés dispuesto a jugar con las cartas que te ponen para aprovechar las ayudas. Si buscas un eléctrico diferente, con buena autonomía y un diseño que no pasa desapercibido, esta propuesta merece una buena mirada… eso sí, sin olvidar que el precio “redondo” esconde condiciones.