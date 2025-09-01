Hasta Ferrari tiene miedo del coche eléctrico Xiaomi: está estudiando el SU7 Ultra

Si los tifosi aprueban o no la movilidad eléctrica, pues, es un interrogante que se responde solo. Y si es con hechos, basta con la postergación del segundo EV de la marca, un SUV, para finales de la década. No por nada el primer modelo cien por ciento eléctrico de Ferrari se lanzará como una producción limitada. Será el sondeo de la demanda uno de los propósitos de no llevarlo a una fabricación en serie, pero también la prudencia de no arrojarse al vacío sin paracaídas si quedan asuntos por perfeccionar.

Conociendo el orgullo de los italianos y suponiendo que ha acusado recibo de las pruebas de manejo récord del eléctrico de alto desempeño del momento –nada menos que un cuatro puertas chino con potencia de hipercoche–, es probable que el futuro Ferrari despojado de gasolina –¿se llamará Elettrica, como han instalado las especulaciones?– esté estudiando al Xiaomi SU7 Ultra no para igualarlo en prestaciones, sino para no dejar cabos sueltos en la arquitectura eléctrica.

Porque el reloj corre, la primavera 2026 espera por su presentación y en Maranello no querrán encontrarse con fallas cuando se lo lleve al Infierno Verde, el circuito de la verdad, donde el poderosísimo sedán asiático se posicionó como el actual cuatro puertas eléctrico más rápido tras registrar un tiempo de vuelta de 07:04.957 minutos, destronando al Porsche Taycan Turbo GT.

El Xiaomi SU7 Ultra en Ferrari: ¿Cuestión de orgullo italiano?

No es ninguna novedad ver modelos de otras marcas entrar y salir de la casa matriz de Ferrari. Ni siquiera coches eléctricos, pues tiempo atrás, durante uno de los entretenidos avistamientos, ya habíamos atrapado in fraganti a los de Tesla.

Ahora bien, la visita del Xiaomi SU7 Ultra, que tuvo lugar en julio, puede ser interpretada como una declaración de principios de parte de Ferrari, que parece estar diciendo si hay un eléctrico de más de 1.500 caballos y nosotros estamos desarrollando nuestro superdeportivo eléctrico, tenemos que ser mejores. ¿Una cuestión de orgullo? Probablemente. Pero, insisto, no tanto en relación con el poder de fuego, sino con los secretos que se esconden en la plataforma.

Ferrari no pueden dar lugar a dudas en terreno desconocido e inexperimentado y, sobre todo, cuestionado por sus más puristas. ¿Ferrari eléctrico sí o no? En principio, será extraño ver al Cavallino Rampante correr a velocidades extremas, pero en absoluto silencio. Esto último, si es que no apuesta por escapes artificiales, lo que, desde luego, no se puede comparar con la honestidad de un V12.