Peugeot retrasa sus lanzamientos de 2026 para 2027 y 2028, excepto el regreso más esperado

A las marcas europeas les está desesperando la indecisión de Bruselas sobre los límites de emisiones, sobre los objetivos de electrificación, e incluso sobre qué tipo de coches eléctricos pueden fabricar. Tanta es la incertidumbre que uno de los principales constructores del continente, Peugeot, ha modificado su calendario esperando nuevas noticias.

2026 estaba previsto como un año importante para el futuro inmediato de la marca. Resignificarían su posicionamiento en el mercado con el lanzamiento de las nuevas versiones de dos modelos eléctricos, el 208 y el 2008. Sin embargo, Peugeot ha anunciado que retrasa estas novedades para 2027 y 2028 respectivamente.

Peugeot E 208 GTI | Peugeot

Esperando a Bruselas

La razón es simple, prefieren esperar a que la Unión Europea defina nuevos límites de emisiones y se aclare con el permiso para permitir los llamados Small Affordable Cars, coches pequeños y baratos como los que fabrican los chinos y podrían facilitar el acceso a los vehículos eléctricos a buena parte de la población. Como las ventas de eléctricos no cumplen las expectativas, no hay prisa en lanzar dos modelos pensados para ser 100% eléctricos.

De hecho, es muy probable que estos coches terminen por incluir motorizaciones híbridas que no estaban previstas en los planes de la compañía. Por lo tanto, en 2026 Peugeot se encargará de seguir perfeccionando el 208 y el 2008 para apuntalar su estrategia de lanzamiento y exprimir sus cualidades dentro de lo que finalmente permita la Unión Europea.

Si Peugeot se puede permitir retrasar estos lanzamientos es porque ya hay uno inamovible y muy importante para 2026. Después de más de un lustro sin las siglas GTI en la marca por el fin de la producción de 308 GTI, este año regresan con el e-208 GTI, una versión 100% eléctrica con 280 CV de potencia para una velocidad máxima de 180 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

Peugeot E 208 GTI | Peugeot

Espíritu deportivo

Será el primer GTI eléctrico de Peugeot, empujando a la marca francesa dentro del nicho de deportivos con una motorización sostenible. Dispondrá de 350 kilómetros de autonomía y en carga rápida podrá recuperar del 20 al 80% en media hora. Es decir, no es el coche ideal para viajes largos, pero sí para trayectos diarios y el disfrute del espíritu deportivo.

Aunque los planes iniciales de Peugeot se hayan visto truncados, el retraso de la nueva versión del 208 y del 2008 supone que durante los tres próximos años la marca francesa lanzará al mercado vehículos con los que se juega su futuro inmediato. Que el regreso del GTI sea la primera piedra, supone empezar con unos pilares fuertes.