Alpine A390 GTS: un eléctrico con 470 CV y más de 500 km de autonomía

Alpine amplía su gama eléctrica con el nuevo A390 GTS, un crossover deportivo de 470 CV que combina tres motores eléctricos, tracción total y una autonomía homologada de más de 500 kilómetros. Es, por el momento, el modelo más potente de la marca francesa.

Alpine A390 GTS | Alpine

El A390 GTS desarrolla 824 Nm de par y recurre al sistema Alpine Active Torque Vectoring, que gestiona el reparto de par entre las ruedas para mejorar la agilidad y la precisión en curva. La aceleración y la entrega de potencia se realizan de forma instantánea gracias a su configuración eléctrica de tres motores.

Alpine A390 GTS | Alpine

Una de las funciones más llamativas del modelo es el botón rojo OV (Overtake) situado en el volante. Al activarlo, el conductor dispone de la potencia máxima durante 10 segundos, una función inspirada en la competición pensada para facilitar adelantamientos e incorporaciones.

Alpine A390 GTS | Alpine

Enfoque deportivo sin renunciar al uso diario

Aunque mantiene el planteamiento prestacional característico de Alpine, el A390 GTS también pone el foco en la versatilidad. Su autonomía superior a los 500 km y la configuración de cinco puertas lo sitúan como un modelo concebido para un uso cotidiano, más allá de una conducción exclusivamente recreativa.

Alpine A390 GTS | Alpine

En el interior destacan los asientos deportivos Sabelt con función de masaje y un sistema de sonido Devialet XtremeSound, desarrollado específicamente para este vehículo.

Alpine A390 GTS | Alpine

Con el A390 GTS, Alpine da un paso más en su estrategia de electrificación apostando por un formato inédito dentro de su gama: un deportivo eléctrico con tracción integral y enfoque familiar, sin abandonar la prioridad por el comportamiento dinámico.