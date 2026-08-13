¿Vinilar el coche o pintarlo? La diferencia de precio puede ser importante

¿Quieres cambiar el color de tu coche sin gastar de más? ¡Atento a esto! Vinilar un utilitario va de 1.200 a 1.800 euros, pero un SUV puede superar los 3.500. El vinilo es perfecto si tu pintura está sana y buscas un cambio totalmente reversible. Sin embargo, no esperes milagros: la lámina no oculta el óxido, ni solapa abolladuras ni arregla el barniz levantado, porque se marca cualquier defecto previo. Si tu coche tiene golpes o la laca quemada, la única opción lógica es pintarlo.

Por otra parte, si lo que buscas es protegerte de los chinazos de la carretera, lo ideal es recurrir a la película PPF, aunque esta resulta bastante más cara y normalmente no altera el tono original. El proceso completo de vinilado requiere entre tres y cinco días de trabajo en el taller. Para mantenerlo impecable, debes lavarlo siempre a mano con un jabón neutro y evitar enfocar el agua a presión directamente hacia las esquinas.

Por último, recuerda que no necesitas pasar la ITV solo por cambiar el color, pero sí debes comunicar la modificación a tu compañía de seguros. Pintar es la opción idónea cuando hay corrosión o daños estructurales que reparar. Por su parte, el PPF protege contra impactos directos pero tiene un precio superior. Evalúa siempre el estado previo de la carrocería antes de tomar una decisión definitiva.