La mini caravana ideal para los ciclistas

El éxito de las autocaravanas en los últimos años es evidente. Más aún si cabe después de los años de pandemia. La gente prefiere viajar con libertad, comiendo, durmiendo o visitando cualquier paraje natural. Además, lo hace con todas las comodidades que ofrece este nuevo 'método' de vacaciones. Esta mini caravana ofrece una opción distinta: remolcarse con una bicicleta eléctrica.

La idea de la start-up francesa TinyVroum consiste en una caravana remolcada por una bicicleta. Su precio inicial es de 3.600 euros, una cantidad económica dentro del mundo del caravaning. Más aún si tenemos en cuenta la gran cantidad de comodidades que ofrece. La empresa habla de velocípedos eléctricos para que el ciclista no se deje la vida tirando con la casa a cuestas.

CapsulBike | TinyVroum

En este caso, en vez pedalear cargando una aparatosa mochila que te permita llevar todo lo que necesites, podrás tener todas las comodidades con esta opción. Baño completo, dormitorio o cocina al aire libre. Dentro de esta mini caravana encontramos dos modelos. El primero, de mayor tamaño recibe el mismo nombre de la empresa. El otro modelo es una alternativa más pequeña denominada CapsulBike.

La altura de esta mini caravana son de 1,4 metros ampliables a 2,8 metros. En cuanto al peso, tan solo son 69 kg impulsado por dos ruedas que permiten seguir el ritmo marcado por el ciclista. En cada uno de los laterales encontramos unas puertas que dan acceso al interior del habitáculo, donde podemos encontrar un colchón de 200×70 cm para una única persona.

Al estar pensada para ser tirada por la fuerza de una bicicleta sus dimensiones son reducidas. Aún así, la compañía francesa ha pensado en introducir varias ventanas con el objetivo de dar una mayor sensación de amplitud, evitando así posibles ataques de claustrofobia.

CapsulBike | TinyVroum

El baño cuenta con una ducha solar y un inodoro plegable que está equipado con bolsas desechables. Para contar con cierta intimidad, la mini caravana incorpora una carpa extensible.

La cocina, por su parte, es una mesa desplegable donde podrás colocar una estufa de cartucho sobre tu kit de cocina de aluminio ultraligero. Además, incluye una mini nevera de 12 litros de capacidad donde guardar bebidas y alimentos.

La electricidad no supondrá ningún problema. Esta se encomienda a una batería de litio de 50 Ah con un panel solar de 40W. Porque esta mini caravana no es solo una buena opción para viajar, si no que también tiene un concepto sostenible.