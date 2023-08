La autocaravana más barata del mundo

Propio de la vida bohemia. Así es la nueva manera de irse de vacaciones que marca tendencia en las redes sociales: el caravaning. La matriculación de estas 'casas con ruedas' se ha visto aumentada notablemente en los últimos años, prueba de ello es también el éxito que tienen algunas de las ferias más prestigiosas a nivel nacional sobre las autocaravanas o las furgonetas camper.

Cada vez es más frecuente ver por TikTok o Twitter a una gran cantidad de personas mostrando sus nómadas vacaciones. Parece una vida de lujo cuando lo muestra, sin embargo esta solución puede ser más económica que el típico hotel vacacional en primera línea de playa. Además, en algunos modelos no tienes que renunciar a ninguna comodidad.

La Rouser es una mini-caravana de forma cuadrada. Pequeña por fuera pero muy amplia en su interior, tiene capacidad para que dos personas puedan dormir sin problema alguno, enchufes para conectar y cargar tus dispositivos electrónicos, un área para comer, etc. En definitiva, todo lo indispensable para poder disfrutar de unas vacaciones donde no falte de nada. Esta es la solución que ha aportado la empresa Runaway Campers de Florida.

La cifra por la que se puede obtener esta caravana es de 8.400 euros. Sin lugar a dudas, una cantidad realmente económica. En realidad, se trata de un remolque que se engancha detrás de un vehículo motorizado, de ahí su precio. Los materiales empleados para su construcción son totalmente resistentes gracias a su estructura de acero y aluminio. Aunque la fibra de carbona la hace ligera, con tan solo 382 kg. Pese a su ligereza, es capaz de aguantar hasta tonelada y media de peso por lo que podrás amueblarla sin preocupación alguna.

Actualmente no se encuentra a la venta en España. No obstante, es muy probable que dentro de no mucho esté disponible en el mercado nacional ante el éxito que está teniendo en Estados Unidos. El caravaning aumenta a pasos agigantados y cada vez contamos con un mayor abanico de posibilidades para poder disfrutar de este bohemio pero práctico estilo de vacaciones.