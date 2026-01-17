El nuevo Mercedes-Benz CLA, en el top de los coches más seguros según los test Euro NCAP

En un año marcado por un aumento dramático en la variedad de nuevos coches eléctricos disponibles para los consumidores y la instalación de sofisticados sistemas de seguridad autónomos, los resultados muestran que los fabricantes están navegando con éxito en un panorama automovilístico cambiante mientras afrontan el desafío de los robustos protocolos de pruebas de Euro NCAP.

Durante el año más activo de la Euro NCAP hasta la fecha, con más coches nuevos probados que en cualquier otro momento, el coche con mayor puntuación fue el Mercedes-Benz CLA, que encabezó la categoría de Coches Familiares Pequeños y se llevó el título de Mejor Rendimiento de 2025.

Obteniendo una puntuación destacada en las cuatro áreas de evaluación – Ocupante Adulto, Ocupante Menor, Usuario Vulnerable de la Carretera y Asistencia de Seguridad – la CLA estableció el año pasado un referente en seguridad en el segmento de primas compactas. Y continúa una tendencia iniciada en 2019, cuando la generación anterior del CLA fue galardonada como Mejor de su Clase en la categoría de Coche Familiar Pequeño.

Mercedes CLA | Mercedes-Benz

Los otros modelos con mejor rendimiento de 2025 son el MINI Cooper E, Tesla Model 3 y Model Y, smart #5 y Polestar 3.

Para definir el 'Mejor de la Clase', se calcula la suma ponderada de las puntuaciones en las cuatro áreas de evaluación: Ocupante Adulto, Ocupante Menor, Usuario de la Carretera Vulnerable y Asistencia de Seguridad. Solo los vehículos con equipamiento de seguridad estándar son elegibles para el premio, y deben haber obtenido una calificación Euro NCAP de cinco estrellas.

Euro NCAP 2025 Mejores coches de su clase

-Mejor Rendimiento y Mejor Coche Familiar Pequeño: Mercedes-Benz CLA

El último CLA impresionó a los jueces con un desempeño casi perfecto en protección de ocupantes adultos y una puntuación líder en su categoría en seguridad para usuarios vulnerables de la carretera, gracias a su avanzado capó activo y sistemas AEB refinados. Anteriormente lideró la categoría de Coches Familiares Pequeños en 2019.

-Mejor ciudad y Supermini: MINI Cooper E

El MINI Cooper E totalmente eléctrico demuestra que los coches pequeños pueden ofrecer una gran seguridad. A pesar de sus dimensiones compactas, logró altas puntuaciones en pruebas de choque estructurales, lo que lo convierte en la opción más segura de la clase de supermini de los modelos evaluados por Euro NCAP en 2025.

Mini Cooper | motor.atresmedia.com

-Mejor coche familiar grande: Tesla Model 3

El actualizado Tesla Model 3 sigue siendo un referente en seguridad. El coche familiar eléctrico obtuvo altas puntuaciones en todos los aspectos y destacó especialmente en la protección de los ocupantes infantiles. Su puntuación Safety Assist muestra la mejora continua de Tesla en las funciones de seguridad de asistencia al conductor.

Tesla Model 3 | Tesla

-Mejor SUV pequeño: Tesla Model Y

Reforzando la victoria de Tesla en dos categorías este año, el Model Y más vendido de la compañía se convirtió en el estándar de oro para los SUV pequeños, destacando especialmente en la protección de ocupantes infantiles y las pruebas de asistencia de seguridad.

Tesla Model Y | Tesla

-Mejor SUV grande: smart #5

Recién llegada al segmento SUV, la marca smart comenzó a fabricar coches pequeños sin ningún compromiso en cuanto a la seguridad. El nuevo y grande e inteligente #5 impresionó a los expertos de Euro NCAP con un sólido rendimiento de cinco estrellas, demostrando que la evolución de la marca hacia segmentos más amplios no ha tenido un coste de la protección de los ocupantes.

smart #5 | smart

-Mejor coche ejecutivo: Polestar 3

Continuando con la reputación de Polestar por la innovación en seguridad, el Polestar 3 superó a sus rivales en la categoría de coches ejecutivos. Su integridad estructural, su impresionante calificación de protección de ocupantes infantiles y su conjunto de tecnologías de asistencia al conductor de próxima generación aseguraron su lugar como el vehículo ejecutivo más seguro de 2025.