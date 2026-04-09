Mejorarás la suspensión y la tracción de tu vehículo cuando apliques esta función fuera de carretera

Digamos que aspiras a adentrarte en el universo de los todoterreno. Que te has cansado de combatir el tráfico de la conducción urbana y prefieres pasar más tiempo afrontando los contratiempos de la naturaleza que los del asfalto. En ese caso, la suspensión y los ángulos –de dirección, de salida, de aproximación, el ventral– son apenas algunos pilares fundamentales que deberás considerar. Para que la experiencia sea completa, te convendrá darle la misma importancia a la barra estabilizadora y a su sistema de desconexión.

Sigue siendo el rey de los 4x4 y ahora también de las ZBE gracias a la etiqueta ECO | Mercedes-Benz

Tracción y adherencia. No pierdas de vista estas dos aliadas cuando la conducción off-road te ponga a prueba. Pero antes amerita un rápido repaso sobre la función de la barra estabilizadora cuando va conectada. Hablamos de un elemento vital para evitar dos consecuencias propias de diferentes momentos de la conducción.

Por un lado, los vuelcos cuando pasamos por curvas. Esto se debe a que, al unir la suspensión de las ruedas de un mismo eje, garantiza estabilidad al evitar que la que va por dentro se eleve al doblar, manteniendo ambas sobre la calzada. Por otro, su ausencia produciría desbalanceos cuando avanzamos en recta. Principios básicos para SUVs o turismos de ciudad o carretera. Todo cambia cuando el vehículo es un todoterreno y lo llevamos fuera de ésta. Es aquí donde el sistema de desconexión adquiere relevancia.

Mercedes EQC 4x4² | Mercedes-Benz

Recuperar la adherencia y la tracción

Tracción, adherencia... y asimetría. Agrega esta premisa a los requisitos de un buen conducir 4x4. Lograr la independencia de las ruedas cuando la situación lo pida, de eso se trata. Con barra activada para los coches urbanos, con barra desactivada en momentos puntuales fuera de la carretera. Los pick-up o los SUV todoterreno actuales como el Toyota Land Cruiser 250 bien lo saben. Distinto medio para el mismo fin: mantener el vehículo sobre el suelo. ¿Cuáles son esos momentos puntuales?

Al toparse con terrenos inestables y desnivelados, el mecanismo de desconexión da flexibilidad a la suspensión y permite llevar las ruedas que que han quedado en el aire al agarre con la superficie. El ejemplo que mejor lo grafica es el del vehículo intentando superar un tramo rocoso. En ese escenario, suele ser cuestión de tiempo para que un lado se levante y las ruedas de ese costado queden marginadas de toda posibilidad de adherencia. Desconectando la barra se recupera la tracción perdida.