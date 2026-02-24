El último Volkswagen Beetle no se fabricó en Europa, pero sí está aquí: dónde visitar al último Escarabajo de Volkswagen salido de fábrica

Hay Escarabajos que no se olvidan, como el Arlequín multicolor o el Tipo 1 Deluxe 1963 inmortalizado en The Love Bug (1968) y Herbie (2005). Existen otros que tal vez no hayan adquirido una trascendencia global, pero que de ninguna manera merecen ser olvidados, sino conservarlos hasta el fin de los tiempos. Una mirada posible en la construcción colectiva de amantes y admiradores de coches clásicos.

Y de Alemania al mundo, los de Wolfsburgo nos han dejado el clásico de clásicos. ¿O debería decir de México al mundo? Tan ligado a la industria alemana como a la cultura latinoamericana ha pasado sus años de gloria el Volkswagen Beetle, al punto tal de haber sacado su último ejemplar de fábrica bajo bandera verde, roja y blanca.

Cuando a Europa llegó el Golf MK1 a cambiarlo todo, el Sedán se despidió de su reducto de nacimiento para continuar su travesía comercial del otro lado del Atlántico. Por más de 35 años, la planta de Puebla fue cuna del que allí es popularmente conocido como Vocho, y fue allí donde la marca le dio al entrañable modelo de propulsión trasera su despedida definitiva. No bajo bandera, sino bajo flores verdes, rojas y blancas, a la luz de los hechos.

Volkswagen Escarabajo | Volkswagen

Para visitar al último Escarabajo, no es necesario cruzar el océano

Entre inserciones cromadas, apuestas llantas blancas y un acabado exterior celeste, el coche se marchó con elegancia. Fue ese el concepto aplicado a la edición final, que contempló unas 3.000 unidades, algunas de las cuales fueron enviadas a Alemania por encargo de clientes coleccionistas. Aquel último ejemplar no iba a ser la excepción. Entre mariachis, personal de la planta, autoridades de Volkswagen de México y directivos de la casa matriz, el Escarabajo salió de la línea de montaje en una jornada emotiva que jamás se repetiría.

En la matrícula, un número que da cuenta de una de las producciones de automóviles más grandes de la historia. ¿Pero dónde se ubica en la actualidad ese ejemplar 21.529.464? No es necesario atravesar todo un océano para visitarlo porque, con la misma inscripción que lució en México casi 23 años atrás, hoy descansa en el museo Autostadt de Wolfsburgo. “Volkswagen de México. Último Sedán del Mundo. 30 de julio 2003”, es lo que se sigue leyendo en su parabrisas.

Su destino nunca estuvo en duda. Fue después de aquella despedida en Puebla que este Beetle viajó a Alemania para encontrar su destino final. Su propósito nunca fue otro que ser un clásico para conservar y atesorar entre las paredes de las instalaciones oficiales, porque, en realidad, Volkswagen jamás lo puso en venta. El último recibido por un cliente, pues, ese sí que es todo un misterio…